Η Ιταλία θέλει οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν να ενταχθούν στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ

Η Τεχεράνη διαμαρτυρήθηκε, καταδικάζοντας τις «ανεύθυνες» δηλώσεις του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών ενώ ζήτησε από τη Ρώμη να αλλάξει στάση
Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης
Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης / Iranian Army / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS / File Photo

Η βίαιη και αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, κυρίως από δυνάμεις των παραστρατιωτικών Φρουρών της Επανάστασης, έχει προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση αρκετών χωρών εντός της ΕΕ, όπως για παράδειγμα η Ιταλία.

Εξάλλου, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στο παρελθόν σε επιχειρήσεις που έχουν πλήξει τα συμφέροντα της ΕΕ, ειδικά στα Στενά του Ορμούζ αλλά και με την υποστήριξή τους στους Χούθι, οι οποίοι έχουν χτυπήσει και κατασχέσει ευρωπαϊκών συμφερόντων τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Για τον λόγο αυτό,ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι ανακοίνωσε ότι πρόκειται να προτείνει στην ΕΕ να εντάξει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων.

«Οι απώλειες που υπέστη ο άμαχος πληθυσμός κατά τις διαμαρτυρίες, επιβάλλουν μια σαφή απάντηση. Την Πέμπτη, στην συνεδρίαση των υπουργών εξωτερικών στις Βρυξέλλες και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους, πρόκειται να προτείνω την ένταξη των Φρουρών της Επανάστασης στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως και ατομικές κυρώσεις κατά των υπεύθυνων των στυγερών αυτών πράξεων», έγραψε στο Χ ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Η ιρανική κυβέρνηση κάλεσε την πρέσβη της Ιταλίας στην Τεχεράνη, στην οποία και διαμαρτυρήθηκε, καταδικάζοντας τις «ανεύθυνες δηλώσεις του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών»,

Μάλιστα, ζήτησε  από την Ρώμη να αναθεωρήσει την στάση της, η οποία – σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης – «θα έχει αρνητικές συνέπειες στις σχέσεις των δυο χωρών».

