Η Ιβάνκα retweet-αρει Ντόναλντ Τραμπ: Τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει

Πρώτα μοιράστηκε το πρώτο μήνυμα σε video του Ντόναλντ Τραμπ μέσα από το νοσοκομείο. Και μετά τη φωτογραφία που τον δείχνει να δουλεύει. Η Ιβάνκα Τραμπ κάνει, κι εκείνη, ό,τι μπορεί για να πείσει πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ «κρατάει γερά» παρά το γεγονός πως νοσηλεύεται με κορονοϊό.

Κάνοντας share στους λογαριασμούς της στα social media τις φωτογραφίες και τo video που ανέβασε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από το στρατιωτικό νοσοκομείο Γουόλτερ Ριντ, η Ιβάνκα Τραμπ θέλησε να περάσει το δικό της μήνυμα.

«Μίλησα με τον πατέρα μου ξανά και είναι αισιόδοξος, ευγνώμων και δυνατός όπως φαίνεται και ακούγεται σε αυτό το μήνυμα στην Αμερική» έγραψε η αγαπημένη κόρη του Αμερικανού προέδρου αρχικά.

Spoke to my father again and he is as optimistic, thankful and strong as he looks and sounds in this message to America !!! 🇺🇸 https://t.co/PJwWksV6vQ