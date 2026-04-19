Η Κέιτλιν Τζένερ ζητάει από τον Ντόναλντ Τραμπ να διορθωθεί το φύλο στο διαβατήριό της

Μία δημόσια έκκληση έκανε η Κέιτλιν Τζένερ ζητώντας από τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει προκειμένου να μπορέσει να αναγράφεται σωστά το φύλο της στο διαβατήριό της. Η τρανς γυναικά, μετά από διάταγμα του Αμερικανού Προέδρου αναγνωρίζεται ως αρσενικό και έτσι αναφέρεται στα κρατικά της έγγραφα.

Με βάση με το διάταγμα του Ντόλαλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν μόνο δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό, τα οποία περιγράφονται ως «αμετάβλητη βιολογική πραγματικότητα». Επομένως, στα κρατικά έγγραφα πρέπει να αποτυπώνεται το φύλο «κατά τη σύλληψη». Έτσι, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προχώρησε σε αλλαγή πολιτικής για τα διαβατήρια των τρανς γυναικών. Η Κέιτλιν Τζένερ μίλησε για το ζήτημα στο podcast «Tomi Lahren Is Fearless».

«Σήμερα, τα έγγραφα είναι εξαιρετικά σημαντικά. Όπου κι αν πας, πρέπει να δείχνεις ταυτότητα. Για κάποιον στη δική μου θέση, που έχει προχωρήσει σε μετάβαση, δούλεψα πάρα πολύ σκληρά. Συνεργάστηκα με νομικό γραφείο για να αλλάξουν τα πάντα από “M” (σ.σ. male δηλαδή αρσενικό) σε “F” (σ.σ. female, δηλαδή θηλυκό), μέχρι και στο πιστοποιητικό γέννησής μου», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, η Κέιτλιν Τζένερ υπογράμμισε ότι τα επίσημα έγγραφά της είχαν διορθωθεί και μπορούσε να ταξιδεύει χωρίς κανένα πρόβλημα στο εξωτερικό. Όμως όταν έληξε το διαβατήριό της και εκδόθηκε νέο από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το έγγραφο ανέγραφε το φύλο της ως αρσενικό. Εκείνη επιχείρησε να διορθώσει το στοιχείο αποστέλλοντας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ αντίγραφο του τροποποιημένου πιστοποιητικού γέννησής της, αλλά δεν τα κατάφερε.

«Τα έκανα όλα. Και μου το έστειλαν πίσω με “M”, δεν το άλλαξαν. Τι να κάνω; Αυτό είναι ζήτημα ασφάλειας. Δεν μπορώ να ταξιδέψω πια στο εξωτερικό, εντάξει; Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το διαβατήριό μου. Οπότε δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Οπότε προσπαθώ να καταλάβω τι να κάνω. Δεν κατηγορώ τον Πρόεδρο Τραμπ. Τον αγαπώ. Αλλά για πολλούς ανθρώπους είναι ένα μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε για το σοβαρό ζήτημα που την απασχολεί.

Παράλληλα, η Κέιτλιν Τζένερ αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, μέσω μίας επιστολής, αλλά δεν έχει λάβει ακόμα κάποια απάντηση από εκείνον.

«Δεν έχω μιλήσει με τον Πρόεδρο, του έγραψα. Ήμουν στο Μαρ-α-Λάγκο, πριν από δύο μήνες και του έγραψα μια επιστολή, εξηγώντας του όλα αυτά και το πώς επηρεάζει εμένα και πολλούς άλλους ανθρώπους», δήλωσε, αναφέροντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βρισκόταν εκείνο το Σαββατοκύριακο στην έπαυλη.

Παράλληλα πρόσθεσε: «Δεν έχω ακούσει τίποτα από εκείνον. Είναι κάπως απασχολημένος αυτή την περίοδο. Η ένδειξη φύλου στο διαβατήριό μου δεν είναι το μεγαλύτερο θέμα στην ατζέντα, εντάξει; Το καταλαβαίνω και δεν του ρίχνω καμία ευθύνη. Τον αγαπώ και αγαπώ αυτό που κάνει».

Σημειώνεται ότι η Κέιτλιν Τζένερ δεν είναι η μοναδική διάσημη τρανς που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα με το διαβατήριό της. Για το ζήτημα έχει μιλήσει και η Χάντερ Σέιφερ από τη σειρά Euphoria. Μάλιστα, έρευνα του Williams Institute το 2021 εκτιμούσε ότι υπάρχουν περίπου 476.000 διεμφυλικοί ενήλικες στις ΗΠΑ, που δεν είχαν έγγραφα ταυτοποίησης με σωστή ένδειξη φύλου.