Η Κίνα αποκαλύπτει τη στρατιωτική της ισχύ: Διηπειρωτικοί πύραυλοι, μαχητικά stealth και υποβρύχια drones στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση

Η Κίνα παρουσίασε ένα εντυπωσιακό οπλοστάσιο – διηπειρωτικούς πυραύλους, υποβρύχια drones, υπερηχητικά όπλα και λέιζερ – κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Ο πυρηνικός πύραυλος DF-31BJ κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Ο πυρηνικός πύραυλος DF-31BJ κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Tingshu Wang
Θεόφιλος Μπλουδάνης

Ένα θέαμα ισχύος στην Κίνα: λίγες στιγμές πριν από την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επιθεώρησε με ανοικτό όχημα τα παρατεταγμένα στρατεύματα και τον εξοπλισμό. Όμως, πέρα από τον συμβολισμό, ήταν τα νέα όπλα που τράβηξαν κυρίως την προσοχή των ειδικών.

Σύμφωνα με τον Guardian, πολλά συστήματα στη παρέλαση του Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα, παρουσιάζονταν στο κοινό για πρώτη φορά: υπερηχητικοί πύραυλοι ικανοί να πλήξουν πλοία στη θάλασσα, υποβρύχια drones τύπου AJX002 και ο DF-61, ένας νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος που παρουσιάστηκε ως ικανός να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές σε μακρινές αποστάσεις, φτάνοντας μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παρέλαση αποκάλυψε επίσης, σύμφωνα με το CNN, συστήματα αεράμυνας με λέιζερ τοποθετημένα σε φορτηγά και πλοία, ικανά να εξουδετερώσουν εχθρικά αεροσκάφη ή πυραύλους. Αν αυτά τα όπλα έχουν ήδη αναπτυχθεί σε μεγάλο αριθμό στον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, τότε θα μπορούσαν να δυσκολέψουν σοβαρά κάθε προσπάθεια αναχαίτισης των κινεζικών στρατιωτικών κινήσεων στην περιοχή.

 

 

Ο πυρηνικός πύραυλος DF-61 κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Ο πυρηνικός πύραυλος DF-61 κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Tingshu Wang
Κινέζικα όπλα λέιζερ κατά τη διάρκεια της παρέλασης στο Πεκίνο
Κινέζικα όπλα λέιζερ κατά τη διάρκεια της παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Maxim Shemetov
Μαχητικά stealth J-20 κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Μαχητικά stealth J-20 κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Maxim Shemetov
Ο υπερηχητικός πύραυλος DF-17 κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Ο υπερηχητικός πύραυλος DF-17 κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Tingshu Wang
Ο διηπειρωτικής εμβέλειας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύεται από υποβρύχιο JL-3 κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Ο διηπειρωτικής εμβέλειας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύεται από υποβρύχιο JL-3 κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Tingshu Wang
Ο πυρηνικός πύραυλος DF-5C κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Ο πυρηνικός πύραυλος DF-5C κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Tingshu Wang
Kεφαλές πυρηνικών πυραύλων κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Kεφαλές πυρηνικών πυραύλων κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Maxim Shemetov
Υποβρύχια drone AJX002 κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Υποβρύχια drone AJX002 κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Maxim Shemetov
Ο πυρηνικός πύραυλος DF-5C κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Ο πυρηνικός πύραυλος DF-5C κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Tingshu Wang

«Αυτό που δείχνει εδώ η Κίνα είναι η ικανότητά της να αναπτύσσει μόνη της όπλα αιχμής, να τα θέτει σε επιχειρησιακή λειτουργία γρήγορα και σε πολύ μεγάλες ποσότητες», τονίζει στο CNN ο Μάλκολμ Ντέιβις, ειδικός στη στρατηγική άμυνας στο Australian Strategic Policy Institute.

Στο μέτωπο των πυραύλων, το BBC σημειώνει την παρουσίαση των DF-5C, DF-26D και DF-61, συνοδευόμενων από νέες υπερηχητικές κεφαλές. Το Πεκίνο ποντάρει σε αυτή τη διαφοροποίηση για να ενισχύσει τη στρατηγική αποτροπής του και να αντιμετωπίσει το ναυτικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ, εξηγεί ο Αλεξάντερ Νιλ, ειδικός του Pacific Forum. Το αμερικανικό Ναυτικό εξακολουθεί να παραμένει το ισχυρότερο στον κόσμο με τα αεροπλανοφόρα και τις ομάδες μάχης του, αλλά ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτά τα πλοία μετατρέπονται πλέον σε «εύκολους στόχους» απέναντι στις νέες γενιές κινεζικών πυραύλων.

Η επίδειξη αυτή υπογραμμίζει τη βούληση του Πεκίνου να ενισχύσει μια ικανότητα δεύτερου πυρηνικού πλήγματος και να δείξει στην Ουάσιγκτον, την Ευρώπη και τους γείτονές του ότι διαθέτει το απαραίτητο οπλοστάσιο για να υπερασπιστεί τα «θεμελιώδη εθνικά του συμφέροντα». Όπως υπενθυμίζει ο Guardian, ο στόχος του Σι Τζινπίνγκ παραμένει η «αναγέννηση του κινεζικού έθνους» – ένα σχέδιο που περνάει και από την ενσωμάτωση της Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο διεκδικεί ως εθνικό του έδαφος.

