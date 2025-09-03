Η Κίνα αποκαλύπτει τη στρατιωτική της ισχύ: Διηπειρωτικοί πύραυλοι, μαχητικά stealth και υποβρύχια drones στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση

Ένα θέαμα ισχύος στην Κίνα: λίγες στιγμές πριν από την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επιθεώρησε με ανοικτό όχημα τα παρατεταγμένα στρατεύματα και τον εξοπλισμό. Όμως, πέρα από τον συμβολισμό, ήταν τα νέα όπλα που τράβηξαν κυρίως την προσοχή των ειδικών.

Σύμφωνα με τον Guardian, πολλά συστήματα στη παρέλαση του Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα, παρουσιάζονταν στο κοινό για πρώτη φορά: υπερηχητικοί πύραυλοι ικανοί να πλήξουν πλοία στη θάλασσα, υποβρύχια drones τύπου AJX002 και ο DF-61, ένας νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος που παρουσιάστηκε ως ικανός να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές σε μακρινές αποστάσεις, φτάνοντας μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παρέλαση αποκάλυψε επίσης, σύμφωνα με το CNN, συστήματα αεράμυνας με λέιζερ τοποθετημένα σε φορτηγά και πλοία, ικανά να εξουδετερώσουν εχθρικά αεροσκάφη ή πυραύλους. Αν αυτά τα όπλα έχουν ήδη αναπτυχθεί σε μεγάλο αριθμό στον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, τότε θα μπορούσαν να δυσκολέψουν σοβαρά κάθε προσπάθεια αναχαίτισης των κινεζικών στρατιωτικών κινήσεων στην περιοχή.

The nuclear missiles on display in China’s military parade now that will have the likes of “Taiwan independence” force and anti-China hawks panic. The weapons include JL-1, JL-3, DF-61 and DF-31BJ, and are for land, air and sea operations. pic.twitter.com/lPRNKJp7x2 — Patrick in China (@PatrickZhengCHN) September 3, 2025

At the grand military parade, China unveiled the DF-5C intercontinental nuclear missile — said to be capable of striking anywhere on the planet



Ironically, the ceremony ended with the release of 80,000 “doves of peace.”



Experts note that Beijing is rapidly closing the gap… pic.twitter.com/bf1Lo0yLrK — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2025

The Parade in Beijing in honour of the 80th anniversary of the end of WW II has passed



Nuclear triad. China has shown all its missiles with nuclear warheads at once for the first time. The video shows air-, submarine-, and land-based intercontinental missiles.



The new DF-61… pic.twitter.com/1Tn2s0QtvE — Tony (@Cyberspec1) September 3, 2025

«Αυτό που δείχνει εδώ η Κίνα είναι η ικανότητά της να αναπτύσσει μόνη της όπλα αιχμής, να τα θέτει σε επιχειρησιακή λειτουργία γρήγορα και σε πολύ μεγάλες ποσότητες», τονίζει στο CNN ο Μάλκολμ Ντέιβις, ειδικός στη στρατηγική άμυνας στο Australian Strategic Policy Institute.

Στο μέτωπο των πυραύλων, το BBC σημειώνει την παρουσίαση των DF-5C, DF-26D και DF-61, συνοδευόμενων από νέες υπερηχητικές κεφαλές. Το Πεκίνο ποντάρει σε αυτή τη διαφοροποίηση για να ενισχύσει τη στρατηγική αποτροπής του και να αντιμετωπίσει το ναυτικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ, εξηγεί ο Αλεξάντερ Νιλ, ειδικός του Pacific Forum. Το αμερικανικό Ναυτικό εξακολουθεί να παραμένει το ισχυρότερο στον κόσμο με τα αεροπλανοφόρα και τις ομάδες μάχης του, αλλά ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτά τα πλοία μετατρέπονται πλέον σε «εύκολους στόχους» απέναντι στις νέες γενιές κινεζικών πυραύλων.

Η επίδειξη αυτή υπογραμμίζει τη βούληση του Πεκίνου να ενισχύσει μια ικανότητα δεύτερου πυρηνικού πλήγματος και να δείξει στην Ουάσιγκτον, την Ευρώπη και τους γείτονές του ότι διαθέτει το απαραίτητο οπλοστάσιο για να υπερασπιστεί τα «θεμελιώδη εθνικά του συμφέροντα». Όπως υπενθυμίζει ο Guardian, ο στόχος του Σι Τζινπίνγκ παραμένει η «αναγέννηση του κινεζικού έθνους» – ένα σχέδιο που περνάει και από την ενσωμάτωση της Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο διεκδικεί ως εθνικό του έδαφος.