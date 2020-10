Η κιθάρα του Ίαν Κέρτις των Joy Division πωλήθηκε έναντι 211.513 δολαρίων (pic)

Έναντι 162.562 αγγλικών λιρών (περίπου 211.513 δολ.) πωλήθηκε η εμβληματική ηλεκτρική κιθάρα Vox Phantom VI Special του αείμνηστου Ίαν Κέρτις των Joy Division. H κιθάρα του διάσημου μουσικού πωλήθηκε σε δημοπρασία που διοργάνωσε ο οίκος Bonhams Entertainment Memorabilia.

Η κιθάρα με την οποία ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός εμφανίζεται στο βίντεο του «Love Will Tear Us Apart». Χρησιμοποιήθηκε επίσης από τον Κέρτις στην ηχογράφηση του «Heart and Soul» και συμπεριλήφθηκε στον μουσικό εξοπλισμό της ευρωπαϊκής περιοδείας του συγκροτήματος το 1980.

Την είχε αγοράσει το 1979 ο μάνατζερ του συγκροτήματος Ρομπ Γκρέτον.

