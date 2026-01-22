Η Κούβα εκφράζει την αλληλεγγύη της στη Βενεζουέλα: Καταδικάζει την αρπαγή Μαδούρο από τις ΗΠΑ

Η Κούβα παραμένει στο πλευρό της Βενεζουέλας και δηλώνει την συμπαράστασή της μετά την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο και την μεταφορά του στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ ανέφερε πως συνομίλησε τηλεφωνικά με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, την οποία διαβεβαίωσε για την «υποστήριξη και την αλληλεγγύη» της Αβάνας.

«Είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες (…) Την εξέφρασα την υποστήριξη και την αλληλεγγύη μας» έγραψε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

«Επανέλαβα τη σθεναρή καταδίκη μας για τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και την απαγωγή του συνταγματικού προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συντρόφου του Σίλια Φλόρες», πρόσθεσε.

Ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ υπογράμμισε επίσης ότι αποφάσισε «να συνεχίσει να ενισχύει τις ιστορικές σχέσεις αδελφοσύνης και συνεργασίας» μεταξύ της Κούβας και τη Βενεζουέλας.

Οι δύο χώρες και ιδεολογικοί σύμμαχοι διατηρούν στενές σχέσεις συνεργασίας εδώ και 25 χρόνια. Είχαν υπογράψει συμφωνία συνεργασίας επί προεδρίας του Ούγκο Τσάβες (1999-2013) στη Βενεζουέλα, του προκατόχου του Μαδούρο.

Η συμφωνία προέβλεπε τον εφοδιασμό της Κούβας με πετρέλαιο, σε αντάλλαγμα για την αποστολή Κουβανών γιατρών, εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών στη Βενεζουέλα.

Τριάντα δύο Κουβανοί στρατιωτικοί, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν μέλη της ομάδας των σωματοφυλάκων του Μαδούρο, σκοτώθηκαν κατά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για τη σύλληψή του, τον περασμένο μήνα.

Έκτοτε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πολλαπλασιάζει τις απειλές του απέναντι στην Αβάνα.

«Δεν θα υπάρχει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα με προορισμό την Κούβα – μηδέν!» ανέφερε, καλώντας την Αβάνα «να δεχτεί μια συμφωνία», άγνωστης φύσης, «προτού να είναι πολύ αργά».