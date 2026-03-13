Η Κούβα λέει ότι ξεκίνησε συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Εν μέσω σοβαρής οικονομικής κρίσης στην Κούβα καθώς η κομμουνιστική κυβέρνηση υφίσταται αυξανόμενη πίεση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κουβανοί αξιωματούχοι έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα (13.03.2026) ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

«Οι συνομιλίες αυτές έχουν σκοπό να εξευρεθούν λύσεις μέσω διαλόγου στις διμερείς διαφορές που έχουμε μεταξύ των δύο χωρών», ανέφερε ο πρόεδρος της Κούβας για τις ΗΠΑ σε βίντεο το οποίο μεταδόθηκε λίγο πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση με κουβανικά ΜΜΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνάντηση με εκπροσώπους ΜΜΕ θεωρείται συνέχιση ενός γεγονότος στις 5 Φεβρουαρίου, όταν ο Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε ότι η Κούβα πλησιάζει σε μία κατάσταση που θα απαιτήσει «ακραία μέτρα», δεδομένης της οικονομικής κρίσης, των τακτικών διακοπών ρεύματος και των ελλείψεων καυσίμων που έχουν επιδεινωθεί από την επιβολή πετρελαϊκού αποκλεισμού από τον Τραμπ στο νησί της Καραϊβικής.

Ο Ντίας-Κανέλ δήλωσε ότι διηύθυνε τις συνομιλίες για την κουβανική πλευρά, μαζί με τον πρώην πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Δεν είπε ποιοι συμμετείχαν στις συνομιλίες εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τραμπ έχει πει κατ΄επανάληψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν συνομιλίες σε υψηλό επίπεδο με Κουβανούς εκπροσώπους. Μέχρι τώρα, η κουβανική κυβέρνηση αρνούνταν ότι διεξάγονται οποιεσδήποτε επίσημες συναντήσεις, αλλά δεν είχε αρνηθεί ρητά αναφορές των ΜΜΕ για ανεπίσημες συζητήσεις με τον Ραούλ Γκιγέρμο Ροδρίγκες Κάστρο, εγγονό του Ραούλ Κάστρο, που είναι 94 ετών και εξακολουθεί να ασκεί μεγάλη επιρροή. Ο Ροδρίγκες Κάστρο καθόταν πίσω από τον Ντίας-Κανέλ και ανάμεσα στα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος που εμφανίζονται στο βίντεο.

Αφότου οι ΗΠΑ απήγαγαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και απομάκρυναν από την εξουσία τον πιο σημαντικό ξένο ευεργέτη της Κούβας τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει αποκόψει τις μεταφορές βενεζουελάνικου πετρελαίου στην Κούβα και έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς σε όποια χώρα πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Τραμπ έχει κάνει σειρά δηλώσεων, λέγοντας πως η Κούβα βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης ή ότι ανυπομονεί να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. Τη Δευτέρα, είπε πως η Κούβα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο «φιλικής εξαγοράς», στη συνέχεια προσέθεσε «μπορεί να μην είναι φιλική εξαγορά».