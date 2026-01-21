Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Η Lactalis ανακάλεσε έξι παρτίδες βρεφικού γάλακτος: Βρέθηκε ουσία που προκαλεί διάρροιες και εμετούς

Από την ανάκληση του βρεφικού γάλακτος επηρεάζονται «18 χώρες, κυρίως στη Λατινική Αμερική», καθώς και η Ισπανία, όμως δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες
Η Lactalis ανακάλεσε έξι παρτίδες βρεφικού γάλακτος: Βρέθηκε ουσία που προκαλεί διάρροιες και εμετούς

Ο γαλακτοκομικός κολοσσός Lactalis ανακοίνωσε σήμερα ότι προχωρά στην ανάκληση έξι παρτίδων βρεφικού γάλακτος της μάρκας «Picot» στη Γαλλία λόγω της «πιθανής παρουσίας» κερεουλίδης, μιας τοξίνης που μπορεί να προκαλέσει διάρροιες και εμετούς.

Η Lactalis διευκρίνισε στο AFP ότι από την ανάκληση του βρεφικού γάλακτος επηρεάζονται «18 χώρες, κυρίως στη Λατινική Αμερική», καθώς και η Ισπανία, όμως δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες.

Στη Γαλλία, η ανάκληση αφορά έξι παρτίδες: την «Picot Nutrition Quotidienne 1er âge» στις συσκευασίες 400, 800 και 850 γραμμαρίων, την «Picot Nutrition Quotidienne 2e âge» στις συσκευασίες 800 και 850 γραμμαρίων και την «Picot AR 2e âge» στη συσκευασία 800 γραμμαρίων.

Η ανάκληση αυτή αποφασίστηκε μετά την προειδοποίηση που εξέδωσε «η γαλλική επαγγελματική ένωση για τη βρεφική διατροφή», εξήγησε η Lactalis.

Αν και οι πρώτες αναλύσεις «έδωσαν αποτελέσματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές», οι συμπληρωματικές αναλύσεις «που πραγματοποιήθηκαν στο επανασυσταθέν προϊόν (δηλαδή στο παρασκευασμένο γάλα στο μπιμπερό)» αποκάλυψαν την παρουσία κερεουλίδης, γεγονός που οδήγησε τη Lactalis, να προχωρήσει σε αυτήν την ανάκληση «για προληπτικούς λόγους», πρόσθεσε.

«Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αυτή η πληροφορία μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στους γονείς μικρών παιδιών», σημείωσε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «οι γαλλικές αρχές δεν έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής καμία καταγγελία ή αναφορά που σχετίζεται με την κατανάλωση αυτών των προϊόντων».

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο και άλλες ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος για το ενδεχόμενο παρουσίας κερεουλίδης.

Η Υπηρεσία Τροφίμων της Σιγκαπούρης (Singapore Food Agency, SFA) ανακοίνωσε στις 17 Ιανουαρίου την ανάκληση του βρεφικού γάλακτος «Dumex», μιας μάρκας βρεφικής διατροφής που εξαγοράστηκε το 2022 από τη «Danone».

Εξάλλου στις αρχές Ιανουαρίου αρκετές θυγατρικές της «Nestlé» στην Ευρώπη – κυρίως στη Γερμανία, την Ιταλία, τη Σουηδία και τη Γαλλία– είχαν ανακοινώσει «την εθελοντική ανάκληση ορισμένων παρτίδων προϊόντων», που κυκλοφορούν με διαφορετική εμπορική ονομασία σε κάθε χώρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
315
128
126
53
52
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η καταιγίδα Χάρι σφυροκοπά τη Μάλτα – Τα κύματα μπήκαν στα σπίτια, σοκαριστικά βίντεο
Ισχυροί άνεμοι, που έφτασαν τα 104 χλμ./ώρα στη Βαλέτα, και υψηλά κύματα προκάλεσαν πλημμύρες, ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων πλοίων, ξεριζωμένα δέντρα και ζημιές σε σπίτια και καταστήματα
Ισχυροί άνεμοι στη Βαλέτα
Προειδοποίηση Φον Ντερ Λάιεν σε Τραμπ: Θα δράσουμε με αποφασιστικότητα αν χρειαστεί
«Η ταχύτητα της αλλαγής ξεπερνά κατά πολύ οτιδήποτε έχουμε δει εδώ και δεκαετίες. Ζούμε πλέον σε έναν κόσμο που ορίζεται από την ωμή ισχύ - οικονομική, στρατιωτική, τεχνολογική ή γεωπολιτική»
Ούρσουλα φον ντερ Λάειν και Ντόναλντ Τραμπ
«Πάρτε ανάσα, μη βγάζετε οργή και πικρία για τη Γροιλανδία» συμβουλεύει τους Ευρωπαίους o ΥΠΟΙΚ του Τραμπ, Σκοτ Μπέσεντ
Ο Μπέσεντ χαρακτήρισε «εμπρηστικές» τις επικρίσεις κατά της αμερικανικής κυβέρνησης που εκτόξευσαν χθες στο Νταβός η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Εμανουέλ Μακρόν
Ο Σκοτ Μπέσεντ
Newsit logo
Newsit logo