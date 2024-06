Η Λε Πεν σαρώνει στις ευρωεκλογές στην Γαλλία – Αναμένεται διάγγελμα Μακρόν

Σε θριαμβεύτρια των ευρωεκλογών στη Γαλλία αναδεικνύεται η Μαρίν Λε Πεν, σύμφωνα με τα exit polls που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα το ακροδεξιό κόμμα της Γαλλίας Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λε Πεν κερδίζει πάνω από το 31% των ψήφων και προηγείται στις ευρωεκλογές με διαφορά τουλάχιστον 16 μονάδων, σύμφωνα με exit polls των IFOP, Ipsos και OpinionWay, με τους κεντρώους του Μακρόν να έρχονται δεύτεροι.

Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του τηλεοπτικού σταθμού TF1, λίγο μετά το κλείσιμο και της τελευταίας κάλπης στη Γαλλία, το ποσοστό του Εθνικού Συναγερμού θα κινηθεί γύρω στο 32,4% που συνιστά θρίαμβο, με δεδομένο ότι το 2019 το κόμα της Λε Πεν είχε 23,34%.

Το κόμμα της κυβερνητικής παράταξης Αναγέννηση του προέδρου Μακρόν θα κινηθεί περί το 15,2%, ενώ το Σοσιαλιστικό κόμμα λαμβάνει ποσοστό περί το 14,3%. Ακολουθούν, η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν με 8,3%, οι κεντροδεξιοί Ρεπουμπλικάνοι με 7%, οι Οικολόγοι με 5,6%. Περί το 5,1% λαμβάνει το ακροδεξιό κόμμα του Ερίκ Ζεμούρ.

