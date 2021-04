«Οι άτυπες συνομιλίες αυτής της εβδομάδας για τη διευθέτηση του Κυπριακού ολοκληρώθηκαν….

Δεν υπάρχει ακόμα κοινό έδαφος για να προχωρήσουμε σε επίσημες διαπραγματεύσεις, αλλά καλωσορίζουμε τη δέσμευση όλων των πλευρών να συναντηθούν εκ νέου στο εγγύς μέλλον”.

Αυτά έγραψε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ σε ανάρτησή του στο Twitter μετά το πέρας της Πενταμερούς στη Γενεύη.

This week’s informal #CyprusSettlement talks have concluded. No common ground yet to proceed to formal negotiations, but welcome commitment by all sides to meet again in the near future. The UK will continue to work with all parties to seek a fair and lasting settlement. pic.twitter.com/c444dbJhgA