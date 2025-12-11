Η McDonald’s Ολλανδίας έκανε χριστουγεννιάτικη διαφήμιση με ΑΙ και δέχτηκε την κατακραυγή του κοινού

Ίσως όχι και τόσο καλή ιδέα να ήταν τελικά η απόφαση της McDonald’s Ολλανδίας να χρησιμοποιήσει μία διαφήμιση φτιαγμένη με ΑΙ.

Η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της McDonald’s Ολλανδίας που είχε δημιουργηθεί πλήρως με ΑΙ, αποσύρθηκε μετά από κύμα αντιδράσεων στα social media, που δεν έδειξαν την ικανοποίησή τους με την ιδέα αυτή.

Το διαφημιστικό σποτ ήταν 45 δευτερόλεπτα και είχε αναρτηθεί στο YouTube στις 6 Δεκεμβρίου. Ήταν φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζε τις μικρές «ατυχίες» που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια των γιορτών.

McDonald’s has released an AI-generated Christmas ad



The studio behind it says they ‘hardly slept’ for several weeks while writing AI prompts and refining the shots — ‘AI didn’t make this film. We did’



Comments have been turned off on YouTube pic.twitter.com/Es5ROvI7n2 — Culture Crave (@CultureCrave) December 8, 2025

Ο χαμός στα σχόλια από τους θεατές, δεν άργησε να έρθει, με τους περισσότερους να επικρίνουν έντονα το αποτέλεσμα, το όποιο όπως χαρακτηρίσαν ήταν αφύσικο και τρομακτικό. Δεν ήταν λίγοι που αναφέρθηκαν στη διαφήμιση ως την χειρότερη της χρονιάς, ενώ σχολίασαν και το γεγονός ότι δεν έιχαν χρησιμοποιηθεί ηθοποιοί και συνεργεία.

«Δεν ήταν κάτι εύκολο» λέει η εταιρεία παραγωγής

Η εταιρεία παραγωγής The Sweetshop υπερασπίστηκε το project, υποστηρίζοντας πως η δημιουργία του απαιτούσε επτά εβδομάδες εντατικής δουλειάς και «χιλιάδες λήψεις», τονίζοντας έτσι ότι δεν ήταν μία πρόχειρη λύση με AI.

Παρά τη στήριξη των δημιουργών, η McDonald’s Ολλανδίας αποφάσισε τελικά να αποσύρει το βίντεο στις 9 Δεκεμβρίου. Σε δήλωσή της, η εταιρεία στο BBC News ανέφερε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί «σημαντικό μάθημα» στην προσπάθεια της εταιρείας να εξερευνήσει «την αποτελεσματική χρήση της AI» σε μελλοντικές καμπάνιες.

Η McDonald’s Ολλανδίας δεν ήταν η μόνη εταιρεία που έχει υποκύψει στον κόσμο του ΑΙ. Τόσο η Coca-Cola όσο και ο οίκος Valentino, έχουν κάνει παρόμοιες διαφημίσεις με το κοινό να αποδοκιμάζει και αυτές.