Η Μελάνια Τραμπ δίχασε με το κίτρινο φόρεμα στο δείπνο στο Γουίνδσορ – Οι έξω ώμοι που άναψαν «φωτιές»

«Μοιάζει με ένα γιγάντιο πασχαλινό αυγό ή κάτι τέτοιο με αυτό το καναρινί κίτρινο και τη μοβ ζώνη» έγραψε ένας στο Χ
Η Μελάνια Τραμπ με την Καμίλα
Δίχασε το φόρεμα της Μελάνια Τραμπ REUTERS/Kevin Lamarque/Pool

Ουκ ολίγες είναι οι αντιδράσεις που προκάλεσε η Μελάνια Τραμπ με την στυλιστική της επιλογή για το δείπνο στο παλάτι του Γουίνδσορ το βράδυ της Τετάρτης (17.09.2025).

Η Μελάνια Τραμπ βρέθηκε στο παλάτι του Γουίνδσορ συνοδεύοντας τον σύζυγό της Ντόναλντ φορώντας ένα μάξι φόρεμα κίτρινου χρώματος με έξω τους ώμους το οποίο συνόδευσε με μια χοντρή ροζ ζώνη και τεράστια σμαραγδένια σκουλαρίκια.

Το κίτρινο χρώμα που επέλεξε σε συνδυασμό με τους γυμνούς της ώμους έφεραν βροχή από σχόλια.

Χρήστης στο X έγραψε «το φόρεμα της Μελάνια – δεν με εντυπωσίασε», με έναν άλλον να προσθέτει…«Μελάνια, τι συμβαίνει; Τι γίνεται;». «Ω, Θεέ μου. Το φόρεμα της Μελάνια είναι φρικτό! Μοιάζει με ένα γιγάντιο πασχαλινό αυγό ή κάτι τέτοιο με αυτό το καναρινί κίτρινο και τη μοβ ζώνη» έγραψε ένας ακόμη.

Κάποια σχόλια ήταν ιδιαίτερα σκληρά… «Γιατί η Μελάνια ντύθηκε σαν μπανάνα;» ρώτησε ένα ενώ σε άλλο σχόλιο έγραψαν «η Κέιτ είναι υπέροχη, η Μελάνια είναι γελοία».

Το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις
Το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις Aaron Chown/Pool via REUTERS

 

Κάποιοι χαρακτήρισαν το φόρεμα ως ιδιαίτερα απλό την περίσταση… «Στην πραγματικότητα, μου αρέσει το φόρεμα της Μελάνια, αλλά δεν είναι πολύ απλό για ένα επίσημο δείπνο;», «αγαπώ τη Μελάνια, αλλά αυτό το φόρεμα είναι φρικτό πάνω της και ακατάλληλα απλό για ένα επίσημο δείπνο» ήταν ορισμένα από τα σχόλια.

 

Το φόρεμα της Μελάνια δεν θεωρήθηκε κατάλληλο για την περίσταση
Το φόρεμα της Μελάνια δεν θεωρήθηκε κατάλληλο για την περίσταση Aaron Chown/Pool via REUTERS

Από την άλλη ορισμένοι δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους…  «Μόνο η Μελάνια θα μπορούσε να φορέσει ένα κίτρινο φόρεμα και μια μπεζ ζώνη. Εγώ θα έμοιαζα με μπανάνα τυλιγμένη με επίδεσμο. Η πιο όμορφη Πρώτη Κυρία στην ιστορία», «μου αρέσει το φόρεμα της Μελάνια. Κομψό, κολακευτικό, σικ…».

