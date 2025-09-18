Η Μελάνια Τραμπ δίχασε με το κίτρινο φόρεμα στο δείπνο στο Γουίνδσορ – Οι έξω ώμοι που άναψαν «φωτιές»

Ουκ ολίγες είναι οι αντιδράσεις που προκάλεσε η Μελάνια Τραμπ με την στυλιστική της επιλογή για το δείπνο στο παλάτι του Γουίνδσορ το βράδυ της Τετάρτης (17.09.2025).

Η Μελάνια Τραμπ βρέθηκε στο παλάτι του Γουίνδσορ συνοδεύοντας τον σύζυγό της Ντόναλντ φορώντας ένα μάξι φόρεμα κίτρινου χρώματος με έξω τους ώμους το οποίο συνόδευσε με μια χοντρή ροζ ζώνη και τεράστια σμαραγδένια σκουλαρίκια.

Το κίτρινο χρώμα που επέλεξε σε συνδυασμό με τους γυμνούς της ώμους έφεραν βροχή από σχόλια.

Χρήστης στο X έγραψε «το φόρεμα της Μελάνια – δεν με εντυπωσίασε», με έναν άλλον να προσθέτει…«Μελάνια, τι συμβαίνει; Τι γίνεται;». «Ω, Θεέ μου. Το φόρεμα της Μελάνια είναι φρικτό! Μοιάζει με ένα γιγάντιο πασχαλινό αυγό ή κάτι τέτοιο με αυτό το καναρινί κίτρινο και τη μοβ ζώνη» έγραψε ένας ακόμη.

Κάποια σχόλια ήταν ιδιαίτερα σκληρά… «Γιατί η Μελάνια ντύθηκε σαν μπανάνα;» ρώτησε ένα ενώ σε άλλο σχόλιο έγραψαν «η Κέιτ είναι υπέροχη, η Μελάνια είναι γελοία».

Melania is wearing a yellow dress in Windsor Castle for the state dinner.



President Trump is in white tie tux full evening dress.



Incredible optics. pic.twitter.com/gvwv7XlsX7 — johnny maga (@_johnnymaga) September 17, 2025

Κάποιοι χαρακτήρισαν το φόρεμα ως ιδιαίτερα απλό την περίσταση… «Στην πραγματικότητα, μου αρέσει το φόρεμα της Μελάνια, αλλά δεν είναι πολύ απλό για ένα επίσημο δείπνο;», «αγαπώ τη Μελάνια, αλλά αυτό το φόρεμα είναι φρικτό πάνω της και ακατάλληλα απλό για ένα επίσημο δείπνο» ήταν ορισμένα από τα σχόλια.

TRUMP ATTENDS RARE WHITE-TIE STATE BANQUET AT WINDSOR CASTLE



Trump and Melania joined the British royal family at a high-protocol banquet.



The event featured a strict white-tie dress code and marked the first state banquet at Windsor Castle since 2014.



A historic setting… https://t.co/hbnDRDHcSi pic.twitter.com/Z7856dDXSi — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 17, 2025

Από την άλλη ορισμένοι δεν έκρυψαν τον θαυμασμό τους… «Μόνο η Μελάνια θα μπορούσε να φορέσει ένα κίτρινο φόρεμα και μια μπεζ ζώνη. Εγώ θα έμοιαζα με μπανάνα τυλιγμένη με επίδεσμο. Η πιο όμορφη Πρώτη Κυρία στην ιστορία», «μου αρέσει το φόρεμα της Μελάνια. Κομψό, κολακευτικό, σικ…».