Η Beyonce παρέλαβε το Ανθρωπιστικό Βραβείο στην τελετή απονομής των BET Awards 2020, με την πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα να της απονέμει την τιμητική διάκριση.

Η Μισέλ Ομπάμα εξήρε την προσήλωση της Beyonce στη μαύρη κοινότητα και τη φιλανθρωπία της και τόνισε ότι η τραγουδίστρια προωθεί νέους καλλιτέχνες και «αποδοκιμάζει τον σεξισμό και τον ρατσισμό, όταν αντιλαμβάνεται τέτοια φαινόμενα».

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ επεσήμανε συγκεκριμένα τη στιγμή που η φίλη της, Beyonce βοήθησε στην καμπάνια Let’s Move! του Λευκού Οίκου ξαναγράφοντας το «Get Me Bodied» για την πρωτοβουλία στον τομέα της υγείας. Ακολούθησε η προβολή βίντεο για το έργο της τραγουδίστριας μέσω της οργάνωσης που έχει ιδρύσει, BeyGood και του Global Citizens.

Η Beyonce και η μάχη της

Η τραγουδίστρια, μεταξύ άλλων δράσεων, συνεργάστηκε με τη μητέρα της Τίνα Νόουλς στην εκστρατεία #IDidMyPart mobile για να διασφαλίσει ότι θα είναι διαθέσιμα περισσότερα τεστ για την COVID-19 για μέλη της μαύρης κοινότητας, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Χιούστον στο Τέξας.

Η Beyonce ευχαρίστησε τους διαδηλωτές σε ολόκληρη τη χώρα που υποστηρίζουν το κίνημα Black Lives Matter και αγωνίζονται για να διαλύσουν τον συστημικό ρατσισμό και τους αφιέρωσε το βραβείο. Κάλεσε επίσης τους θεατές να ψηφίσουν για να θεσπιστούν βιώσιμες αλλαγές σε ολόκληρη τη χώρα. «Σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε να αναλαμβάνετε δράση» είπε. «Συνεχίστε να αλλάζετε και να διαλύετε ένα ρατσιστικό και άνισο σύστημα».

«Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο σε όλους τους αδελφούς μου εκεί έξω, όλες τις αδελφές μου εκεί έξω, που με εμπνέουν διαδηλώνοντας και παλεύοντας για αλλαγή. Οι φωνές σας ακούγονται και αποδεικνύετε στους προγόνους μας ότι οι αγώνες τους δεν ήταν μάταιοι. Τώρα έχουμε ένα ακόμη πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να βαδίσουμε με την πραγματική μας δύναμη, και αυτό είναι να ψηφίσουμε » είπε.

«Υπάρχουν άνθρωποι που υπολογίζουν ότι θα μείνουμε στο σπίτι κατά τη διάρκεια των εκλογών και των προκριματικών σε πολιτείες σε ολόκληρη τη χώρα» πρόσθεσε η τραγουδίστρια. «Πρέπει να ψηφίσουμε, σαν να εξαρτάται η ζωή μας από αυτό, γιατί εξαρτάται. Συνεχίστε να είστε η αλλαγή που θέλετε να δείτε» τόνισε.

Την ομιλία της ακολούθησε η προβολή του τρέιλερ του «Black Is King» του επερχόμενου visual album της, που θα κάνει πρεμιέρα στο Disney+ στις 31 Ιουλίου

Με βραβεία BET που απονέμονται από το τηλεοπτικό δίκτυο BET (Black Entertainment Television) που απευθύνεται σε αφροαμερικανικό κοινό αναγνωρίζονται μαύροι καλλιτέχνες και αθλητές.

To Ανθρωπιστικό Βραβείο έχουν παραλάβει στο παρελθόν ο πυγμάχος Μοχάμεντ Άλι, ο μουσικός παραγωγός, Κουίνσι Τζόουνς και ο ηθοποιός, Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Αρκετοί καλλιτέχνες έκαναν πολιτικά σχόλια κατά τη διάρκεια της εμφάνισης τους στην τελετή απονομής των βραβείων συμπεριλαμβανομένου του Roddy Ricch, ο οποίος φορούσε ένα t-shirt Black Lives Matter κατά την ερμηνεία του.

Ο DaBaby κυκλοφόρησε ένα νέο βίντεο για το τραγούδι του Rockstar – το οποίο βρίσκεται τις έξι από τις τελευταίες επτά εβδομάδες στο Νο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο – το οποίο έχει αναφορές στον θάνατο του Αφρο-Αμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, από αστυνομικό κατά τη σύλληψή του.

Τα BET Awards 2020 απονεμήθηκαν την Κυριακή το βράδυ σε τελετή που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τις Beyonce , Lizzo, Megan Thee Stallion και τον Roddy Ricch να κερδίζουν τα περισσότερα βραβεία.

Η κωμικός Amanda Seales ήταν παρουσιάστρια της τελετής, η οποία σε έναν σύντομο μονόλογο αναφέρθηκε στον ρατσισμό

Επιπλέον, ο Lil Wayne απέτισε φόρο τιμής στον Κόμπι Μπράιαντ, ενώ ο Wayne Brady τίμησε τον Little Richard. Τόσο ο αστέρας του ΝΒΑ όσο και ο θρύλος του τραγουδιού πέθαναν νωρίτερα φέτος…

Οι νικητές στις 21 κατηγορίες επιλέχθηκαν από την Ακαδημία Ψηφοφόρων του BET, η οποία αποτελείται από θαυμαστές και μια αξιόλογη ομάδα επαγγελματιών ψυχαγωγίας.

Το βραβείο στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς απονεμήθηκε στον Roddy Ricch για το «Please Excuse Me For Being Antisocial».

Καλύτερη Γυναίκα R&B/Pop Καλλιτέχνης αναδείχθηκε η Lizzo, Καλύτερος Άνδρας R&B/Pop Καλλιτέχνης ο Κρις Μπράουν, Καλύτερο Συγκρότημα οι Migos.

Ο Chris Brown Ft. Drake κέρδισαν το βραβείο Καλύτερης Συνεργασίας για το «No Guidance», Καλύτερος Άνδρας Hip Hop Καλλιτέχνης αναδείχθηκε ο DaBaby, Καλύτερη Γυναίκα Hip Hop Καλλιτέχνης η Megan Thee Stallion, η οποία κέρδισε επίσης το Βραβείο Κοινού μαζί με τη Νίκι Μινάζ για το «Hot Girl Summer».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ.