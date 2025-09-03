Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Η Μόσχα διαψεύδει οποιαδήποτε «συνωμοσία» του Πούτιν με τον Σι και τον Κιμ εναντίον των ΗΠΑ

Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε κατηγορήσει τους ηγέτες Ρωσίας, Κίνας και Βόρειας Κορέας ότι συνωμοτούσαν μαζί στο Πεκίνο κατά τη διάρκεια της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο / Sputnik / Sergey Bobylev / Pool via REUTERS

Οι κατηγορίες του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την αντίδραση της Ρωσίας. Η Μόσχα διέψευσε την Τετάρτη (03.09.2025) τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συνωμοτεί με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, επρόκειτο απλώς για μια «ειρωνική» παρατήρηση εκ μέρους του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στο Truth Social ότι ήταν «πολύ απογοητευμένος» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντας τον ότι συμμετείχε σε μια «συνωμοσία» στο πλευρό του Κινέζου προέδρου και του Βορειοκορεάτη ηγέτη στο Πεκίνο, όπου οι τρεις άνδρες παρακολούθησαν τη γιγαντιαία στρατιωτική παρέλαση που οργάνωσε η Κίνα.

Ερωτηθείς σχετικά από τη ρωσική τηλεόραση, ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, θέλησε να υποβαθμίσει τις δηλώσεις: «Πιστεύω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος το είπε, όχι χωρίς ειρωνεία, υπογραμμίζοντας ότι οι τρεις αυτοί ηγέτες έμοιαζαν σαν να συνωμοτούσαν. Αλλά θέλω να διευκρινίσω ότι δεν υπήρξε καμία συνωμοσία, κανένα μυστικό σχέδιο».

Κόσμος
