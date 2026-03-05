Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη γιατί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στην Καλιφόρνια

Η πασίγνωστη τραγουδίστρια, Μπρίτνεΐ Σπίαρς συνελήφθη αφότου εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ από την τροχαία στην κομητεία Βεντούρα στην Καλιφόρνια γύρω στις 9:30 μ.μ. την Τετάρτη (4/3/2026).

Η πρώην σταρ της ποπ μουσικής, Μπρίτνεΐ Σπίαρς, έχει αφεθεί ελεύθερη αφότου πιάστηκε από την αστυνομία να οδηγεί μεθυσμένη και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 4 Μαΐου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόλις τον περασμένο μήνα, η τραγουδίστρια είχε προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές της όταν μοιράστηκε μια σειρά από βίντεο όπου έδειχνε την ίδια να χορεύει έχοντας… πολλή ενέργεια.

Σε ένα βίντεο την βλέπουμε να επιδεικνύει τους σκληρούς κοιλιακούς της και να δείχνει το σουτιέν της καθώς χορεύει με μουσική της Μπίλι Άιλις.

Η τραγουδίστρια δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημοσίως τις αναφορές για τη σύλληψή της και ο λογαριασμός της στο Instagram φαίνεται να μην είναι πλέον ενεργός.