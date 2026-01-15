Κόσμος

Η Μπριζίτ Μακρόν σε ρόλο DJ για φιλανθρωπικό σκοπό

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας το χάρηκε με την ψυχή της - Δείτε το βίντεο
Η Μπριζίτ Μακρόν σε ρόλο DJ
Η Μπριζίτ Μακρόν σε ρόλο DJ

Η Μπριζίτ Μακρόν απέδειξε ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί με νέους ρόλους, αναλαμβάνοντας καθήκοντα DJ για φιλανθρωπικό σκοπό σε εκδήλωση στο Παρίσι

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας συμμετείχε πρόσφατα σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση στο Παρίσι, αναλαμβάνοντας εκτός από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τον ρόλο του DJ. 

Μαζί της ήταν και ο πρώην ποδοσφαιριστής Ντιντιέ Ντεσάν. Tην Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της Opération Pièces Jaunes η Μακρόν και ο Ντεσάν ένωσαν τις δυνάμεις τους για τα παιδιά που συμμετείχαν σε εκδήλωση. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Paris Match, η Μακρόν εμφανίζεται να διασκεδάζει, ενώ παράλληλα έπαιζε μουσική.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paris Match (@parismatch)

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας εμφανίστηκε στο Παρίσι στο πλαίσιο της εκστρατείας «Pièces Jaunes», η οποία υποστηρίζεται από την Disneyland.

Περίπου 300 παιδιά που νοσηλεύονται και οι οικογένειές τους απόλαυσαν μια μέρα γεμάτη μουσική και δραστηριότητες, χάρη στην Μπριζίτ Μακρόν, πρόεδρο της Fondation des Hôpitaux de France, και τον Ντιντιέ Ντεσάν, πρεσβευτή της εκστρατείας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
165
118
115
90
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Κρεμλίνο συντάσσεται με τον Τραμπ: Έχει δίκιο που υποστηρίζει ότι ο Ζελένσκι καθυστερεί την ειρήνη
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα υποδεχθεί τον Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, μόλις συμφωνηθεί ημερομηνία επίσκεψης
Το Κρεμλίνο
Newsit logo
Newsit logo