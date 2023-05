Ο Αμερικανός πρέσβης στην Πρετόρια κατηγόρησε σήμερα τη Νότια Αφρική ότι παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στη Ρωσία, παρά την ουδετερότητα που είχε δηλώσει ότι τηρεί στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πρέσβης προέβη στις δηλώσεις κατά τη διάρκεια συνάντησης του με μέσα ενημέρωσης της Νότιας Αφρικής.

Σύμφωνα με τον Ρούμπεν Μπριγκέτι, οι ΗΠΑ είναι πεπεισμένες ότι «όπλα και πυρομαχικά φορτώθηκαν» σε ρωσικό φορτηγό πλοίο, το οποίο έδεσε κοντά στο Κέιπ Τάουν στις αρχές Δεκεμβρίου, «πριν αναχωρήσει για τη Ρωσία».

«Ο εξοπλισμός των Ρώσων είναι εξαιρετικά σοβαρός και δεν πιστεύουμε ότι το ζήτημα αυτό έχει επιλυθεί. Θα θέλαμε η Νότια Αφρική να αρχίσει να εφαρμόζει την πολιτική της μη προσήλωσης», πρόσθεσε κατά τη συνάντηση.

Πηγή που ήταν παρούσα στην συνάντηση επιβεβαίωσε τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στο AFP. Αλλά η αμερικανική πρεσβεία, με την οποία επικοινώνησε το AFP, δεν θέλησε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις δηλώσεις αυτές.

Ερωτηθείς σχετικά με την αξιοπιστία των αμερικανικών πληροφοριών σχετικά με το φορτίο του πλοίου, ο πρέσβης Ρούμπεν Μπριγκέτι δήλωσε ότι ήταν αξιόπιστες.

«Μεταξύ των πραγμάτων που επισημάναμε είναι ο ελλιμενισμός του ρωσικού εμπορικού πλοίου Lady R στο (λιμάνι) Simon Town μεταξύ 6 και 8 Δεκεμβρίου του 2022, στο οποίο είμαστε βέβαιοι ότι φορτώθηκαν όπλα και πολεμοφόδια (…) καθώς επέστρεφε στην Ρωσία» δήλωσε ο Μπριγκέτι κατά την διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με μια καταγραφή που εξέτασε το Reuters.

