Κόντρα στις τοπικές παραδόσεις, η Νίσα επέλεξε στον γάμο της να μην χορέψει, αλλά να παρουσιάσει… πολεμικές τέχνες.

Το βίντεο με την 22χρονη Ινδή έγινε viral, με την ίδια να δηλώνει σε μέσα ενημέρωσης της χώρας της πως “το έκανα για να δείξω στις γυναίκες τη σημασία της αυτοάμυνας. Έκανα μαθήματα τα τελευταία τρία χρόνια. Θέλω περισσότεροι άνθρωποι να μάθουν”.

#WATCH Nisha from Thoothukudi district performed 'Silambattam', a form of martial art from Tamil Nadu, soon after her wedding ceremony on 28th June, to spread awareness about the importance of self-defense#TamilNadu pic.twitter.com/giLOPy1iDZ