Η Ουγγαρία διαψεύδει τις καταγγελίες της Ουκρανίας για παραβιάσεις από drones – Ο Ζελένσκι «έχει τρελαθεί με την αντιουγγρική εμμονή του»

Τα βέλη της προς την Ουγγαρία έριξε η Ουκρανία για την παραβίαση του εναέριου χώρου της από drones, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι υποψηάζεται πως η Ουγγαρία βρίσκεται πίσω από τις αναγνωριστικές πτήσεις από drones, με τη Βουδαπέστη να διαψεύδει άμεσα τους ισχυρισμούς αυτούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέγραψαν παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας με αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που είναι πιθανότατα ουγγρικά» ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε αναρτήσεις του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Άμεση ήταν η απάντηση του υπουργού Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, ο οποίος μέσα από το Χ, ανέφερε πως ο ουκρανός πρόεδρος «έχει τρελαθεί με την αντιουγγρική εμμονή του. Τώρα αρχίζει να βλέπει πράγματα που δεν υπάρχουν».

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι, με βάση τις πρώτες αναλύσεις, τα ύποπτα drones, «πραγματοποιούσαν ενδεχομένως αναγνωριστικές πτήσεις στις βιομηχανίες των μεθοριακών περιοχών της Ουκρανίας». Δεν διευκρίνισε σε ποιες ακριβώς περιοχές καταγράφηκαν οι πτήσεις, ούτε το πότε, παρά μόνο ότι έγιναν «πρόσφατα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ουγγαρία, είναι μία από τις ελάχιστες χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που ενίσχυσαν τους πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς τους με τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022

Η Ουγγαρία μοιράζεται σύνορα μήκους περίπου 140 χιλιομέτρων με το δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, με τις εντάσεις που υπήρχαν μεταξύ των δύο χωρών να μεγαλώνουν μετά την έναρξη του πολέμου.

Η κόντρα Ουγγαρίας και Ουκρανίας

Η Βουδαπέστη δείχνει σε κάθε ευκαιρία το ότι έχει διαλέξει στρατόπεδο, καθώς αρνείται να στηρίξει στρατιωτικά το Κίεβο, μπλόκαρε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας στην ΕΕ και απειλεί να μην εγκρίνει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

Νωρίτερα σήμερα η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφός της σε τρεις Ούγγρους υψηλόβαθμους αξιωματικούς, ως αντίποινα για μια παρόμοια απόφαση της Βουδαπέστης. «Κάθε πράξη μη σεβασμού εκ μέρους της Ουγγαρίας θα λαμβάνει αντίστοιχη απάντηση, ιδίως η έλλειψη σεβασμού απέναντι στους στρατιωτικούς μας» ανέφερε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

Ο Ούγγρος ομόλογός του απάντησε αμέσως μέσω του Facebook ότι «υπ’ αυτές τις συνθήκες η Ουκρανία περιμένει ότι η Ουγγαρία θα στηρίξει την ένταξή της στην ΕΕ».

Τον Αύγουστο η Βουδαπέστη χαρακτήρισε «personna non grata» έναν υψηλόβαθμο Ουκρανό αξιωματικό, τον Ρόμπερτ Βρόβντι, ο οποίος προέρχεται από την ουγγρική μειονότητα της Ουκρανίας, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για τα ουκρανικά πλήγματα στον ρωσικό αγωγό μεταφοράς πετρελαίου Ντρούζμπα που εφοδιάζει με καύσιμα την Ουγγαρία.

Τον Ιούλιο είχε απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα σε τρεις Ουκρανούς στρατιωτικούς με αφορμή τον θάνατο, κατά τη διάρκεια της στρατολόγησης, ενός άνδρα που είχε διπλή υπηκοότητα. Σύμφωνα με τη Βουδαπέστη, οι στρατολόγοι του ουκρανικού στρατού τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου, κάτι που διαψεύδεται από το Κίεβο.

Στην Ουκρανία, στην περιοχή της Υπερκαρπαθίας, ζει μια ουγγρική μειονότητα και το Κίεβο κατηγορεί τη Βουδαπέστη ότι έχει μοιράσει στα μέλη της δεκάδες χιλιάδες ουγγρικά διαβατήρια.