Κόσμος

Η Ουκρανία ανατίναξε δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ – Εντυπωσιακά πλάνα από τη στιγμή της επίθεσης

Βίντεο δείχνει το drone να πετάει κατευθείαν μέσα στην αποθήκη, προκαλώντας μια τεράστια έκρηξη
Ανατίναξη γέφυρας στη Ρωσία

Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε μια μεγάλη επιδρομή εντός της Ρωσίας χρησιμοποιώντας μόνο δύο φθηνά drones, που κοστολογούνται στα 600 δολάρια.

Δύο γέφυρες στην περιοχή Μπέλγκοροντ, κρίσιμες για τις οδούς ανεφοδιασμού της Μόσχας, καταστράφηκαν αφού οι δυνάμεις της Ουκρανίας ανακάλυψαν ότι η Ρωσία τις χρησιμοποιούσε την αποθήκευση εκρηκτικών.

Σύμφωνα με την 58η Ξεχωριστή Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού της Ουκρανίας, η ανακάλυψη έγινε μετά από ασυνήθιστες κινήσεις που εντοπίστηκαν γύρω από μια από τις γέφυρες κοντά στα σύνορα με το Χάρκοβο.

Μιλώντας στο CNN, ένας εκπρόσωπος της ταξιαρχίας εξήγησε: «Έγινε σαφές ότι κάτι συνέβαινε εκεί. Δεν μπορούσαμε να πετάξουμε ένα κανονικό drone αναγνώρισης κάτω από τη γέφυρα επειδή το σήμα απλώς θα εξαφανιζόταν, οπότε πετάξαμε με ένα drone πρώτου προσώπου εξοπλισμένο με οπτικές ίνες».

Αυτό που βρήκαν ήταν ένα «τζακπότ»: Μια τεράστια στοίβα από αντιαρματικές νάρκες και πυρομαχικά κρυμμένα κάτω από τη γέφυρα. «Είδαμε τις νάρκες και χτυπήσαμε», είπε ο εκπρόσωπος της ταξιαρχίας. Βίντεο δείχνει το drone να πετάει κατευθείαν μέσα στην αποθήκη, προκαλώντας μια τεράστια έκρηξη.

Οι στρατιώτες δεν σταμάτησαν εκεί. Μετά την πρώτη έκρηξη, αναζήτησαν και μια δεύτερη γέφυρα. «Μετά από αυτό, αποφασίσαμε να ελέγξουμε την άλλη γέφυρα. Διαπιστώσαμε ότι ήταν επίσης ναρκοθετημένη και χτυπήσαμε», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. «(Είδαμε) μια ευκαιρία και την αρπάξαμε».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε προσιτή τιμή. Κάθε drone που χρησιμοποιήθηκε στις επιθέσεις κόστιζε μόλις 600-725 δολάρια, σύμφωνα με την ταξιαρχία. Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος, αυτό που κανονικά θα απαιτούσε ακριβά κατευθυνόμενα πυρομαχικά ή συστήματα πυραύλων επιτεύχθηκε με απλά drone πρώτου προσώπου.

Η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν εκτοξευτές HIMARS για την κατάρριψη γεφυρών, αλλά αυτοί είναι ακριβοί: Η Γερμανία πλήρωσε 30 εκατομμύρια δολάρια για μόλις τρία συστήματα πέρυσι, με κάθε πύραυλο να κοστίζει δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Αντίθετα, αυτή η τελευταία αποστολή ήταν φθηνή και αποτελεσματική.

Με παρόμοιο τρόπο, οι δυνάμεις του Κιέβου χρησιμοποίησαν μικρά drones για να προκαλέσουν ζημιές ή να καταστρέψουν δεκάδες ρωσικά αεροσκάφη, μεταφέροντάς τα κρυφά κοντά σε αεροδρόμια με φορτηγά τον Ιούνιο.

Ενώ οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν αργά στην πρώτη γραμμή και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αντιστέκεται στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, η Ουκρανία συνεχίζει να αντεπιτίθεται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γυναίκα δικαστής «μπλοκάρει» την γρήγορη διαδικασία απελάσεων μεταναστών από τις ΗΠΑ
Η Τζια Κομπ μπλόκαρε τη διευρυμένη εφαρμογή της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην απέλαση ανθρώπων με «λάθος τρόπο», και κυρίως χωρίς να αποδεικνύουν ότι βρίσκονταν στις ΗΠΑ για πάνω από δύο χρόνια
Μετανάστες
Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν τη βίζα του ηγέτη της Παλαιστίνης και άλλων αξιωματούχων – Αποκλείεται από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ ο Αμπάς
Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι ο Αμπάς και 80 άλλοι Παλαιστίνιοι θα επηρεαστούν από την απόφαση να απορριφθούν και να ανακληθούν οι βίζες από μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) και της Παλαιστινιακής Αρχής
Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς 2
Διαδηλώσεις στην Ινδονησία μετά την θανατηφόρα παράσυρση οδηγού από όχημα της αστυνομίας – Τρεις νεκροί από φωτιά σε κτίριο
Οι διαδηλώσεις ήταν οι μεγαλύτερες και πιο βίαιες από την προεδρία του Πραμπόβο Σουμπιάντο, μια κρίσιμη δοκιμασία λιγότερο από ένα χρόνο μετά την ανάληψη της εξουσίας
Διαδηλώσεις στην Ινδονησία
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε το «πράσινο φως» για πιθανή πώληση εξοπλισμού άμυνας στην Ουκρανία, αξίας 179 εκ. δολαρίων
Οι εγκρίσεις έρχονται μετά τις δηλώσεις Τραμπ, σχετικά με την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας από τα ευρωπαϊκά έθνη μέσω επίγειων αναπτύξεων, με τις ΗΠΑ να προσφέρουν ενδεχομένως δυνατότητες αεροπορικής υποστήριξης
Πόλεμος στην Ουκρανία 1
Newsit logo
Newsit logo