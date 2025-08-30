Η Ουκρανία ανατίναξε δύο ρωσικές γέφυρες με drones αξίας 600 ευρώ – Εντυπωσιακά πλάνα από τη στιγμή της επίθεσης

Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε μια μεγάλη επιδρομή εντός της Ρωσίας χρησιμοποιώντας μόνο δύο φθηνά drones, που κοστολογούνται στα 600 δολάρια.

Δύο γέφυρες στην περιοχή Μπέλγκοροντ, κρίσιμες για τις οδούς ανεφοδιασμού της Μόσχας, καταστράφηκαν αφού οι δυνάμεις της Ουκρανίας ανακάλυψαν ότι η Ρωσία τις χρησιμοποιούσε την αποθήκευση εκρηκτικών.

Σύμφωνα με την 58η Ξεχωριστή Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού της Ουκρανίας, η ανακάλυψη έγινε μετά από ασυνήθιστες κινήσεις που εντοπίστηκαν γύρω από μια από τις γέφυρες κοντά στα σύνορα με το Χάρκοβο.

Μιλώντας στο CNN, ένας εκπρόσωπος της ταξιαρχίας εξήγησε: «Έγινε σαφές ότι κάτι συνέβαινε εκεί. Δεν μπορούσαμε να πετάξουμε ένα κανονικό drone αναγνώρισης κάτω από τη γέφυρα επειδή το σήμα απλώς θα εξαφανιζόταν, οπότε πετάξαμε με ένα drone πρώτου προσώπου εξοπλισμένο με οπτικές ίνες».

Αυτό που βρήκαν ήταν ένα «τζακπότ»: Μια τεράστια στοίβα από αντιαρματικές νάρκες και πυρομαχικά κρυμμένα κάτω από τη γέφυρα. «Είδαμε τις νάρκες και χτυπήσαμε», είπε ο εκπρόσωπος της ταξιαρχίας. Βίντεο δείχνει το drone να πετάει κατευθείαν μέσα στην αποθήκη, προκαλώντας μια τεράστια έκρηξη.

Οι στρατιώτες δεν σταμάτησαν εκεί. Μετά την πρώτη έκρηξη, αναζήτησαν και μια δεύτερη γέφυρα. «Μετά από αυτό, αποφασίσαμε να ελέγξουμε την άλλη γέφυρα. Διαπιστώσαμε ότι ήταν επίσης ναρκοθετημένη και χτυπήσαμε», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. «(Είδαμε) μια ευκαιρία και την αρπάξαμε».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε προσιτή τιμή. Κάθε drone που χρησιμοποιήθηκε στις επιθέσεις κόστιζε μόλις 600-725 δολάρια, σύμφωνα με την ταξιαρχία. Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος, αυτό που κανονικά θα απαιτούσε ακριβά κατευθυνόμενα πυρομαχικά ή συστήματα πυραύλων επιτεύχθηκε με απλά drone πρώτου προσώπου.

Η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν εκτοξευτές HIMARS για την κατάρριψη γεφυρών, αλλά αυτοί είναι ακριβοί: Η Γερμανία πλήρωσε 30 εκατομμύρια δολάρια για μόλις τρία συστήματα πέρυσι, με κάθε πύραυλο να κοστίζει δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Αντίθετα, αυτή η τελευταία αποστολή ήταν φθηνή και αποτελεσματική.

Με παρόμοιο τρόπο, οι δυνάμεις του Κιέβου χρησιμοποίησαν μικρά drones για να προκαλέσουν ζημιές ή να καταστρέψουν δεκάδες ρωσικά αεροσκάφη, μεταφέροντάς τα κρυφά κοντά σε αεροδρόμια με φορτηγά τον Ιούνιο.

Ενώ οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν αργά στην πρώτη γραμμή και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αντιστέκεται στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, η Ουκρανία συνεχίζει να αντεπιτίθεται.