Η Ουκρανία έπληξε αποθήκη πυρομαχικών στο Μπριάνσκ της Ρωσίας – Φουντώνουν οι φήμες ότι χρησιμοποίησε πυραύλους ATACMS

Αποθήκη πυρομαχικών και πυραύλων στο Μπριάνσκ της δυτικής Ρωσίας έπληξε η Ουκρανία τη νύχτα της Δευτέρας (18.11.24), σε απόσταση 115 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, με τις φήμες να φουντώνουν ότι χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά αμερικανικοί πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς ATACMS.

Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο πώς η Ουκρανία εξαπέλυσε την επίθεση στο Μπριάνσκ της Ρωσίας. Αν δηλαδή χρησιμοποίησε drones -όπως είχε κάνει στις 9 Οκτωβρίου χτυπώντας τον ίδιο στόχο με λιγότερο θεαματικό τρόπο- ή εάν εκτόξευσε πυραύλους. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλείται το Bloomberg, μετέδωσαν ότι χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι ATACMS.

Από το πρωί της Τρίτης (19.11.24) χρήστες των social media άφηναν υπονοούμενα πως η επίθεση μπορεί να έγινε με πύραυλο ATACMS, βασιζόμενοι σε αναφορές Ρώσων πως πύραυλος έπληξε την στρατιωτική βάση. Υπενθυμίζεται ότι οι «New York Times» έγραψαν την περασμένη Κυριακή (17.11.24) επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους ανέφεραν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ενέκρινε για πρώτη φορά τη χρήση αμερικανικών πυραύλων ATACMS από την Ουκρανία για επιθέσεις εντός της Ρωσίας.

Στη συγκεκριμένη αποθήκη στο Μπριάνσκ φέρεται ότι αποθηκεύονται μεταξύ άλλων οβίδες πυροβολικού, πυρομαχικά συμπεριλαμβανομένων βορειοκορεατικών πυραύλων και αντιαεροπορικοί πύραυλοι.

Large explosions 🔥 are seen at a major ammunition depot, GRAU arsenal in Karachev in the Bryank Oblast of Russia, located 115km from Ukraine 🇺🇦



There is a possibility this is the first ATACMS strike on Russia during the war pic.twitter.com/EYnHADljHu — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) November 19, 2024

The 67th GRAU Arsenal in Karachev, Bryansk region, was struck. Large secondary explosions can be seen and heard.



This site was on October 9 already target of Ukrainian UAVs which caused the destruction of at least two major warehouses. pic.twitter.com/e1v6Df4hIN — (((Tendar))) (@Tendar) November 19, 2024

Υπενθυμίζεται πως στις 9 Οκτωβρίου ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αποθήκη πυρομαχικών που προμήθευσε η Βόρεια Κορέα στη ρωσική περιφέρεια του Μπριάνσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία. Το ουκρανικό γενικό επιτελείο είχε αναφέρει πως οι δυνάμεις του Κιέβου έπληξαν μια αποθήκη στην περιφέρεια του Μπριάνσκ (δυτικά) όπου είχαν αποθηκευτεί «πυρομαχικά για συστήματα πυραύλων, πυροβολικού, που είχαν παραδοθεί κυρίως από τη Βόρεια Κορέα, και τηλεκατευθυνόμενες βόμβες».

💥 ATACMS strike in Russia?

Ukraine struck the artillery & missile arsenal in Karachev, Bryansk region.

Russians say it was a missile, not drones.

This specific site was hit last month as well.

Coordinates: 53.1440873, 34.9512602 pic.twitter.com/JdePPwbkg9 — Igor Sushko (@igorsushko) November 19, 2024

ρωσικός στρατός είχε αποδώσει τις εκρήξεις της 9ης Οκτωβρίου σε θραύσματα ουκρανικών drones μετά την επιτυχή αναχαίτισή τους από την αντιαεροπορική άμυνα.