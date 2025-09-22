Κόσμος

Η Ουκρανία κατέστρεψε για πρώτη φορά 2 δύο ρωσικά αμφίβια αεροσκάφη Beriev στην Κριμαία – 3 νεκροί και 16 τραυματίες

Πρόκειται για σπάνια και ακριβά αεροσκάφη που για δεκαετίες θεωρούνταν το «καμάρι» της σοβιετικής και ρωσικής αεροπορίας - Η Ρωσία έχασε μοναδικό εξοπλισμό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα
Beriev

Οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας κατάφεραν να καταστρέψουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους, 2 αμφίβια αεροσκάφη Be-12 Seagull της Ρωσίας στην Κριμαία.

Σε επιχείρηση που στήθηκε την Κυριακή (21.09.2025) στην κατεχόμενη Κριμαία, μαχητές της ειδικής μονάδας Ghosts των Υπηρεσιών Άμυνας της Ουκρανίας κυνήγησαν ρωσικά αμφίβια αεροσκάφη Be-12 Seagull της Ρωσίας.

Πρόκειται για σπάνια και πολύ ακριβά αεροσκάφη, σχεδιασμένα για ανθυποβρυχιακό πόλεμο. Οι κύριες αποστολές των Beriev περιλαμβάνουν την ανίχνευση, την παρακολούθηση και την καταστροφή υποβρυχίων, καθώς και την εκτέλεση επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Για δεκαετίες, αυτά τα αμφίβια αεροσκάφη θεωρούνταν το «καμάρι» της σοβιετικής και ρωσικής αεροπορίας.

Μαζί με τα δύο αεροσκάφη Be-12, κατά τη δήλωσή τους, η μονάδα Ghosts έπληξε επίσης ένα άλλο ρωσικό Mi-8.

Η καταστροφή δύο τέτοιων αεροσκαφών από τις ουκρανικές δυνάμεις στην Κριμαία είναι τόσο συμβολική όσο και πρακτική καθώς η Ρωσία έχασε μοναδικό εξοπλισμό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα.

Το Be-12 έχει μήκος 30 μέτρα, ύψος 7,4 μέτρα και άνοιγμα φτερών 30 μέτρα και ανάλογα με το μοντέλο, μπορεί να μεταφέρει πυρηνικό φορτίο.

Τουλάχιστον 3 νεκροί και 16 τραυματίες από την ουκρανική επιδρομή

Από την επιδρομή με τα drones που εξαπέλυσε η Ουκρανία στην Κριμαία, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή της και άλλοι 16 τραυματίστηκαν.  

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σε μια «προμελετημένη τρομοκρατική επίθεση εναντίον αμάχων».

«Γύρω στις 19:30 σε τουριστική περιοχή της Κριμαίας, όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικοί στόχοι, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τρομοκρατική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξοπλισμένα με εκρηκτικά μεγάλης ισχύος», ανέφερε η ανάρτηση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στην πλατφόρμα Telegram.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Ρωσία είχε ανακοινώσει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών – Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια – παρότι τα στρατεύματά της δεν τις ελέγχουν πλήρως.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πώς θα ξέσπαγε ένας Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος: Εφιαλτικό σενάριο Βρετανού στρατηγού για καταστροφή του ΝΑΤΟ
Το DailyMail δημοσιεύει μια ανατριχιαστική προβολή: κυβερνοεπίθεση στην Ευρώπη, ταραχές, ρωσική εισβολή στις χώρες της Βαλτικής και κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν
Ένα άρμα μάχης κατά τη διάρκεια ασκήσεων του ΝΑΤΟ στην Πολωνία.
Τσάρλι Κερκ: Η σπαρακτική ομιλία της χήρας του – «Συγχωρώ τον δράστη, αυτό θα έκανε ο Χριστός και ο σύζυγός μου»
Μη μπορώντας να σταματήσει τα δάκρυά της, η Έρικα Κέρκ δήλωσε για τον δολοφόνο του άνδρα της πως η απάντηση στο μίσος δεν είναι το μίσος αλλά η αγάπη - «Η απάντηση που γνωρίζουμε από το Ευαγγέλιο είναι η αγάπη ακόμα για τους εχθρούς μας που μας διώκουν»
Έρικα Κερκ
5
«Η Αμερική πενθεί, ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην κηδεία του ακτιβιστή
Παρών ήταν ο Έλον Μασκ που κάθισε μαζί με τον Τραμπ μετά από καιρό - Αιχμές του Αμερικανού προέδρου για το κόψιμο του σόου του Τζίμι Κίμελ
Ο Αμερικανός πρόεδρος με την χήρα του Τσάρλι Κερκ REUTERS 10
Newsit logo
Newsit logo