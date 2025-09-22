Η Ουκρανία κατέστρεψε για πρώτη φορά 2 δύο ρωσικά αμφίβια αεροσκάφη Beriev στην Κριμαία – 3 νεκροί και 16 τραυματίες

Οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας κατάφεραν να καταστρέψουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους, 2 αμφίβια αεροσκάφη Be-12 Seagull της Ρωσίας στην Κριμαία.

Σε επιχείρηση που στήθηκε την Κυριακή (21.09.2025) στην κατεχόμενη Κριμαία, μαχητές της ειδικής μονάδας Ghosts των Υπηρεσιών Άμυνας της Ουκρανίας κυνήγησαν ρωσικά αμφίβια αεροσκάφη Be-12 Seagull της Ρωσίας.

Πρόκειται για σπάνια και πολύ ακριβά αεροσκάφη, σχεδιασμένα για ανθυποβρυχιακό πόλεμο. Οι κύριες αποστολές των Beriev περιλαμβάνουν την ανίχνευση, την παρακολούθηση και την καταστροφή υποβρυχίων, καθώς και την εκτέλεση επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Για δεκαετίες, αυτά τα αμφίβια αεροσκάφη θεωρούνταν το «καμάρι» της σοβιετικής και ρωσικής αεροπορίας.

Μαζί με τα δύο αεροσκάφη Be-12, κατά τη δήλωσή τους, η μονάδα Ghosts έπληξε επίσης ένα άλλο ρωσικό Mi-8.

Η καταστροφή δύο τέτοιων αεροσκαφών από τις ουκρανικές δυνάμεις στην Κριμαία είναι τόσο συμβολική όσο και πρακτική καθώς η Ρωσία έχασε μοναδικό εξοπλισμό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα.

Το Be-12 έχει μήκος 30 μέτρα, ύψος 7,4 μέτρα και άνοιγμα φτερών 30 μέτρα και ανάλογα με το μοντέλο, μπορεί να μεταφέρει πυρηνικό φορτίο.

Τουλάχιστον 3 νεκροί και 16 τραυματίες από την ουκρανική επιδρομή

Από την επιδρομή με τα drones που εξαπέλυσε η Ουκρανία στην Κριμαία, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή της και άλλοι 16 τραυματίστηκαν.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σε μια «προμελετημένη τρομοκρατική επίθεση εναντίον αμάχων».

«Γύρω στις 19:30 σε τουριστική περιοχή της Κριμαίας, όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικοί στόχοι, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τρομοκρατική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξοπλισμένα με εκρηκτικά μεγάλης ισχύος», ανέφερε η ανάρτηση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στην πλατφόρμα Telegram.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Ρωσία είχε ανακοινώσει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών – Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια – παρότι τα στρατεύματά της δεν τις ελέγχουν πλήρως.