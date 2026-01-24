Η Ουκρανία βομβάρδισε με πυραύλους και drones τη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ

«Μαζική» επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ εξαπέλυσε η Ουκρανία χθες (24.01.2026). Από τις ουκρανικές επιδρομές προκλήθηκαν καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές, όπως ανακοίνωσε ο Ρώσος περιφερειάρχης, Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Γκλαντκόφ έκανε λόγο για το σφοδρότερο κύμα επιθέσεων με πυραύλους και drones, που έχει δεχθεί η ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας Μπέλγκοροντ από την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Ενεργειακές υποδομές έχουν καταστραφεί. Ένα κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες και συνεργείο του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων έσπευσε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς», δήλωσε ο περιφερειάρχης του Μπέλγκοροντ.

«Συντρίμμια καταρριφθέντος drone προκάλεσαν πυρκαγιά σε αυλή σπιτιού», συμπλήρωσε.

Ανέφερε επίσης ότι συντρίμμια καταρριφθέντος drone προκάλεσαν ζημιές σε δύο σπίτια στην κοινότητα Ταβρόβα.

Η Ουκρανία εξαπολύει συχνά επιθέσεις εναντίον της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ από την έναρξη του πολέμου.

The Governor of the Belhorod region of Russia reported that “unidentified” missiles struck the thermal power plat in the city of Belgorod. Power and heating has been lost again. It is currently -14°C (6°F) there.



Video attached showing the moment of arrival of one missile. Note… pic.twitter.com/JA5oEycLlo — OSINT Intuit (@UKikaski) January 24, 2026

One of the many hits Belgorod enjoyed tonight.



(Thermal power plant eating shit) pic.twitter.com/f29QxoSVtH — Rock – NAFO Raccoon (@NAFORaccoon) January 24, 2026

There were more than 50 explosions in Belgorod. pic.twitter.com/TYzqsXVJUn — khan_z (@ShakiKhan784877) January 24, 2026

Belgorod, Russia <br(1) It’s loud! The moment of a power outage in the Dubovoe settlement area after a missile strike on Belgorod was captured on camera.(2) The work of the air defense system over Belgorod. https://t.co/Ig0nA5iule pic.twitter.com/yjV8QsHdFu — LX (@LXSummer1) January 24, 2026

Η σύρραξη ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή στρατευμάτων της Μόσχας.