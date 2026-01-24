Κόσμος

Η Ουκρανία βομβάρδισε με πυραύλους και drones τη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ

Ουκρανική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ
Στιγμιότυπο από την ουκρανική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ / πηγή φωτογραφίας Χ

«Μαζική» επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ εξαπέλυσε η Ουκρανία χθες (24.01.2026). Από τις ουκρανικές επιδρομές προκλήθηκαν καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές, όπως ανακοίνωσε ο Ρώσος περιφερειάρχης, Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Γκλαντκόφ έκανε λόγο για το σφοδρότερο κύμα επιθέσεων με πυραύλους και drones, που έχει δεχθεί η ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας Μπέλγκοροντ από την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Ενεργειακές υποδομές έχουν καταστραφεί. Ένα κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες και συνεργείο του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων έσπευσε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς», δήλωσε ο περιφερειάρχης του Μπέλγκοροντ.

«Συντρίμμια καταρριφθέντος drone προκάλεσαν πυρκαγιά σε αυλή σπιτιού», συμπλήρωσε.

Ανέφερε επίσης ότι συντρίμμια καταρριφθέντος drone προκάλεσαν ζημιές σε δύο σπίτια στην κοινότητα Ταβρόβα.

Η Ουκρανία εξαπολύει συχνά επιθέσεις εναντίον της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ από την έναρξη του πολέμου.

 

 

 

 

 

Η σύρραξη ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή στρατευμάτων της Μόσχας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
243
215
130
92
69
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέο σοκαριστικό βίντεο από την δολοφονία του 37χρονου στη Μινεάπολη: «Γιατί δεν προστάτευε η τοπική αστυνομία την ICE» αναρωτιέται ο Τραμπ
«Πολλά από αυτά που βλέπετε είναι μια ΚΆΛΥΨΗ για αυτή την κλοπή και απάτη. Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκίνησαν την εξέγερση, με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους» γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ένα άτομο κρατά μια αμερικανική σημαία κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ ομοσπονδιακών πρακτόρων και μελών της κοινότητας στο σημείο όπου ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν θανάσιμα έναν άνδρα ενώ προσπαθούσαν να τον συλλάβουν, στη Μινεάπολη της Μινεσότα
Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν θανάσιμα 37χρονο πολίτη στη Μινεάπολη: Το δεύτερο θύμα μετά την γυναίκα με αναπηρία – Σκληρές εικόνες
«Είναι αποκρουστικό, o πρόεδρος Τραμπ πρέπει να τερματίσει την επιχείρηση και να αποσύρει τους χιλιάδες βίαιους, ανεκπαίδευτους πράκτορες από τη Μινεσότα, τώρα» λέει ο κυβερνήτης της πολιτείας, Τιμ Γουόλτς
Ομοσπονδιακός πράκτορας ρίχνει δακρυγόνα κατά τη διάρκεια συμπλοκών στο σημείο όπου έλαβε χώρα πυροβολισμός με τη συμμετοχή ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης στο Μινεάπολις
25
«The Discombobulator»: Ο Τραμπ αποκαλύπτει τον μυστικό «Αποσυντονιστή» που χρησιμοποιήθηκε για να συλληφθεί ο Μαδούρο
Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε με υπερηφάνεια ότι αυτό το μυστηριώδες όπλο αχρήστευσε τον εξοπλισμό του εχθρού όταν τα αμερικανικά ελικόπτερα εισέβαλαν στο Καράκας
Ο Νικολάς Μαδούρο με χειροπέδες, συνοδεία Αμερικανών ανδρών των υπηρεσιών ασφαλείας
Οργή στις ΗΠΑ: Συνελήφθη 2χρονο κοριτσάκι και πατέρας για παράνομη μετανάστευση στη Μινεσότα – «Αδιανόητη αθλιότητα»
Ο πατέρας της 2χρονης που βρίσκεται υπό κράτηση, με καταγωγή από τον Ισημερινό, έχει εκκρεμή αίτηση ασύλου και δεν έχει εκδοθεί οριστική εντολή απέλασης
Ένας αστυνομικός σημαδεύει με όπλο ένα σπίτι κατά τη διάρκεια επιδρομής της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σεντ Πολ της Μινεσότα 13
Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή: «Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη» η προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης
Ιρανός στρατηγός υπογράμμισε ότι οι Φρουροί και το ιρανικό κράτος είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν άμεσα κάθε εντολή της ανώτατης στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας
Εκτόξευση ιρανικού πυραύλου στον Κόλπο
Χωρίς ρεύμα 1,2 εκατ. σπίτια στο Κίεβο από ρωσική επίθεση - Στους μείον 10 η θερμοκρασία
Η Μόσχα πραγματοποίησε τις επιθέσεις την ώρα που τριμερείς συνομιλίες συνεχίζονταν για δεύτερη ημέρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ
Χωρίς ρεύμα οι κάτοικοι στο Κίεβο 8
Newsit logo
Newsit logo