Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αντιμέτωπη με πρόταση μομφής για την συμφωνία με την Mercosur

Η νέα πρόταση μομφής κατατίθεται από την ακροδεξιά ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη»
Αντιμέτωπη με πρόταση μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βρεθεί ξανά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αυτή τη φορά για την συμφωνία με την Mercosur.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ενημέρωσε ήδη τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων για την πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την εμπορική συμφωνία με τη Mercosur, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων,

Η συζήτηση και η ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθούν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ερχόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Είναι η τέταρτη πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της Επιτροπής της μέσα σε ένα εξάμηνο.

Η νέα πρόταση μομφής κατατίθεται από την ακροδεξιά ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη», η οποία άσκησε δριμεία κριτική στην πρόεδρο της Κομισιόν κυρίως για την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη).

Στην ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη» ανήκουν μεταξύ άλλων ευρωβουλευτές από τον Εθνικό Συναγερμό της Γαλλίδας Μαρίν Λε Πέν και το κόμμα του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Για να συζητηθεί και να τεθεί προς ψήφιση μια πρόταση μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηριχθεί από τουλάχιστον το 10% των ευρωβουλευτών.

