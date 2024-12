Η Παναγία των Παρισίων αναγεννήθηκε από τις στάχτες της: Τα θυρανοίξια παρουσία δεκάδων ηγετών από όλο τον κόσμο

Πέντε χρόνια μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε το παγκόσμιο αυτό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, η Παναγία των Παρισίων άνοιξε το Σάββατο (07.12.2024) ξανά τις πύλες της για το κοινό. Δεκάδες αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων παρέστησαν στην τελετή.

Για πρώτη φορά από την αποφράδα 25η Απριλίου 2019, ήχησαν και πάλι το Σάββατο οι καμπάνες στην Παναγία των Παρισίων παρουσία 40 ηγετών και αρχηγών κρατών με πρώτο φυσικά τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πυρκαγιά πριν από πεντέμισι χρόνια, η Παναγία των Παρισίων υπέστη μεγάλες ζημιές, καταστράφηκε το βέλος και η οροφή της και παραλίγο να προκληθεί η πλήρης κατάρρευση αυτού του αριστουργήματος της γοτθικής τέχνης.

Τα εγκαίνια της 7ης Δεκεμβρίου έγιναν σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη για τη Γαλλία συγκυρία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με μία μεγάλη οικονομική και πολιτική κρίση.

Η προσοχή στράφηκε στο τελετουργικό των εγκαινίων, καθώς με τα θυρανοίξια της «Notre Dame de Paris» η Γαλλία εισήλθε στον ρυθμό των εορταστικών εκδηλώσεων για την αναστήλωση της Παναγίας των Παρισίων, ταυτόχρονα με την άφιξη των επίσημων προσκεκλημένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

NOW – Doors of the Notre Dame in Paris are open again.pic.twitter.com/kn6ByvsXJq — Disclose.tv (@disclosetv) December 7, 2024

Notre Dame’s famous Grand Organ with its 8,000 pipes, sounds out once again throughout the cathedral. pic.twitter.com/LRTNilHq3W — Colm Flynn (@colmflynnire) December 7, 2024

Στην τελετή της 7ης Οκτωβρίου 2024 έδωσαν το παρών, 40 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και ο πρόσφατα εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Προσκεκλημένοι ήταν, επίσης, η Τζιλ Μπάιντεν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρίγκηπας Γουίλιαμ, ο Έλον Μασκ, αλλά και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Thibault Camus/Pool via REUTERS

Μακρόν: «Ευγνωμοσύνη του γαλλικού έθνους»

Την «ευγνωμοσύνη του γαλλικού έθνους» για την ανοικοδόμηση της Παναγίας των Παρισίων εξέφρασε το βράδυ του Σαββάτου ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της τελετής επαναλειτουργίας του καθεδρικού ναού.

«Ανακαλύψαμε ξανά τι μπορούν να κάνουν τα μεγάλα έθνη: να υλοποιήσουν το αδύνατο», χαιρέτισε ο ηγέτης της Γαλλίας μέσα στον καθεδρικό ναό και πρόσθεσε:

«Επιλέξαμε την ανάκτηση, τη βούληση, την πορεία της ελπίδας. Και για να καταστεί αυτό δυνατό, μια πρωτόγνωρη αδελφικότητα», ανέφερε.

«Θα πρέπει να κρατήσουμε σαν θησαυρό αυτό το μάθημα ευθραυστότητας, ταπεινότητας και θέλησης και να μην ξεχνάμε ποτέ πόσο μετράει ο καθένας και πόσο το μεγαλείο αυτού του καθεδρικού ναού είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς όλων», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Στέκομαι μπροστά σας για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη του γαλλικού έθνους, την ευγνωμοσύνη μας σε όλους όσους έσωσαν, βοήθησαν και ανοικοδόμησαν τον καθεδρικό ναό», τόνισε.

«Απόψε μπορούμε μαζί να μοιραστούμε χαρά και περηφάνια. Ζήτω η Παναγία των Παρισίων, Ζήτω η Δημοκρατία, Ζήτω η Γαλλία», έκλεισε την ομιλία του ο Γάλλος Πρόεδρος.

Λίγο νωρίτερα, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε υποδεχθεί θερμά μπροστά από τον καθεδρικό ναό αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, εστεμμένους και εξέχουσες προσωπικότητες.

Η τριμερής Τραμπ – Μακρόν – Ζελένσκι

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την προβολή του φιλμ «Notre Dame Reborn», που περιγράφει πώς ακριβώς έγινε η αναστήλωση του ναού.

Στην εκκλησία μπήκαν και καραχειροκροτήθηκαν οι πυροσβέστες που είχαν λάβει μέρος στην κατάσβεση της φωτιάς και τεχνίτες. Ενώ βρίσκονταν εντός της εκκλησίας, στην πρόσοψη της Παναγίας των Παρισίων εμφανίστηκε το μήνυμα «Merci» (ευχαριστώ) σε πολλές γλώσσες.

DIRECT – 160 pompiers et artisans bâtisseurs paradent à présent. La cathédrale #NotreDame s’illumine pour leur rendre hommage.#franceinfo pic.twitter.com/KJsUiGNd2L — franceinfo (@franceinfo) December 7, 2024

Ακολούθησε μουσική παράσταση με βιολί και τσέλο από τα αδέρφια Renaud και Gautier Capucon.

Στο περιθώριο των εκδηλώσεων και πριν την τελετή των εγκαινίων, πραγματοποιήθηκε στο Ελιζέ μία άτυπη τριμερής συνάντηση των Ντόναλντ Τραμπ, Εμανουέλ Μακρόν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τις εξελίξεις στον πόλεμο Ουκρανίας – Ρωσίας.

«Έχουμε καλές σχέσεις και έχουμε καταφέρει πολλά, σεβόμαστε και αγαπάμε τους Γάλλους. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Και σίγουρα φαίνεται ότι ο κόσμος τρελαίνεται λίγο αυτή τη στιγμή. Και θα μιλήσουμε γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Bienvenue @realDonaldTrump.



Fier de l’amitié entre les États-Unis d’Amérique et la France. Nous avons tant de défis à relever ensemble. pic.twitter.com/Nv4HbpLizT — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 7, 2024

Τα εγκαίνια της Παναγίας των Παρισίων εκτιμάται ότι σηματοδοτούν την έναρξη μίας νέας εποχής για το εμβληματικό μνημείο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο ηλικίας 860 ετών μεσαιωνικός καθεδρικός ναός, ένα σύμβολο τόσο της Γαλλίας όσο και του Παρισιού, αποκαταστάθηκε επιμελώς, με νέο βέλος και οροφή, έχοντας επιστρέψει στην παλιά του δόξα, ενώ τα λευκά και χρυσά διακοσμητικά του στοιχεία αστράφτουν σήμερα περισσότερο παρά ποτέ.

The magnificently restored interior of the Notre-Dame Cathedral. pic.twitter.com/aGrXcWWIFn — Architecture & Tradition (@archi_tradition) December 5, 2024

Τρία χτυπήματα στις θύρες της «Notre Dame de Paris» από τον Αρχιεπίσκοπο Παρισίων σηματοδότησαν την έναρξη της τελετής, ενώ συγκινητικό κλίμα έδινε η μεικτή παιδική χορωδία με ψαλμούς στα γαλλικά.

Η Καθολική Εκκλησία περιμένει τώρα ότι ο καθεδρικός ναός θα υποδέχεται περίπου 15 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο.

Παρούσα η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Μετά από πρόσκληση του Εμανουέλ Μακρόν, στην τελετή επαναλειτουργίας του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας των Παρισίων παραβρέθηκε και η Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας παρακάθησε στο δείπνo που παρατέθηκε από τον Γάλλο ομόλογό της και τη σύζυγό του, Μπριζίτ Μακρόν, προς τιμήν των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Το αίτημα του Πάπα Φραγκίσκου

Ο πάπας Φραγκίσκος προέτρεψε να είναι «γενναιόδωρη και δωρεάν η υποδοχή του τεράστιου πλήθους» επισκεπτών που αναμένονται στην Παναγία των Παρισίων, σε μήνυμα προς τον αρχιεπίσκοπο του Παρισιού, Λοράν Ουλρίκ για την επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού.

«Γνωρίζω, εξοχότατε, ότι οι πόρτες θα είναι ορθάνοιχτες για αυτούς», πρόσθεσε ο ποντίφικας, την ώρα που η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας προκάλεσε συζήτηση προτείνοντας να καθιερωθεί εισιτήριο εισόδου στον ανακαινισμένο καθεδρικό ναό.

«Μακάρι η αναγέννηση αυτής της αξιοθαύμαστης εκκλησίας να αποτελέσει ένα προφητικό σημάδι της ανανέωσης της Εκκλησίας στη Γαλλία», πρόσθεσε ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, στο κείμενο αυτό που διαβάστηκε στην Παναγία των Παρισίων.

Μπορεί η αναστηλωμένη Παναγία των Παρισίων να άνοιξε ξανά τις πύλες της, ωστόσο η Γαλλία βρίσκεται σε μια χαοτική κατάσταση στο πολιτικό πεδίο μετά την πτώση της κυβέρνησης Μπαρνιέ.

Ακόμη κι αν ισχύσει το πιο αισιόδοξο σενάριο και το χάος διαρκέσει μόνο μερικές εβδομάδες, αυτή τη στιγμή, Γαλλία και Γερμανία, οι δύο μεγαλύτερες δυνάμεις της Ευρώπης, βρίσκονται σε περιδίνηση ενώ παραμονεύει και η ακροδεξιά.