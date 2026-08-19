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Η Πορτογαλία βάζει τέλος στην μπούρκα και το νικάμπ στους δημόσιους χώρους με νόμο – Πρόστιμα έως 3.000 ευρώ στους παραβάτες

«Το πρόσωπο πρέπει να θεωρείται κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας και της επικοινωνίας των ανθρώπων»
Μπούρκα
Μπούρκα και νικάμπ καλύπτουν πλήρως το κεφάλι και τα χαρακτηριστικά του προσώπου (Φωτογραφία αρχείου / Sharafat Ali / REUTERS)
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Η Πορτογαλία βάζει σε εφαρμογή τον «νόμο της μπούρκας» στους δημόσιους χώρους, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 150 έως 3.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο υπέγραψε νόμο, ο οποίος ψηφίσθηκε με πρωτοβουλία της άκρας δεξιάς και απαγορεύει να κρύβεται το πρόσωπο με πέπλο στους δημόσιους χώρους, κάτι που στην πράξη έχει στόχο τις μουσουλμάνες που φορούν μπούρκα ή νικάμπ. «Το πρόσωπο πρέπει να θεωρείται κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας και της επικοινωνίας των ανθρώπων», εξήγησε ο αρχηγός του κράτους σε ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Τρίτη (18.08.2026), το βράδυ.

Ο πρώην ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος αναγνώρισε πάντως ότι πρόκειται για ένα ζήτημα «μεγάλης κοινωνικής και πολιτιστικής ευαισθησίας».

Η τελική εκδοχή του νομοθετικού κειμένου, το οποίο περιγράφεται από τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης ως «ο νόμος της μπούρκας», είχε υιοθετηθεί από το κοινοβούλιο τον περασμένο Ιούλιο με τις ψήφους του κυβερνητικού συνασπισμού της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, ενώ τα κόμματα της αριστεράς είχαν καταψηφίσει.

Ο νόμος απαγορεύει τα ενδύματα τα οποία κρύβουν το πρόσωπο ή εμποδίζουν την αναγνώριση κάποιου στους δημόσιους χώρους, καθώς και κάθε καταναγκασμό που επιβάλλει σε κάποιον να καλύψει το πρόσωπό του για λόγους οι οποίοι συνδέονται με το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία ή την καταγωγή.

Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 150 ως 3.000 ευρώ. Εξαιρέσεις προβλέπονται κυρίως για λόγους υγείας, καθώς και για επαγγελματικούς, καλλιτεχνικούς ή κλιματικούς λόγους, και επίσης μέσα σε χώρους λατρείας, στις διπλωματικές αντιπροσωπείες και στα αεροπλάνα.

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