Δεκαετίες μετά τον θάνατό της, η πριγκίπισσα Νταϊάνα συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα. Νέο ντοκιμαντέρ του CNN φέρνει στο φως νέες πτυχές για τον γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο και βάζει «φωτιά».

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα, όπως αναφέρει το νέο ντοκιμαντέρ, ήταν εκείνη που πρώτη φέρεται να απάτησε τον σύζυγό της. Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τον γάμο της lady D με τον πρίγκιπα Κάρολο, ήταν ότι εκείνος ξεκίνησε να έχει σχέση με την Καμίλα.

Όπως όμως αναφέρει στο CNN ο επικεφαλής του γραφείου προστασίας στο Παλάτι, Άλαν Πίτερς, η πέτρα στου σκανδάλου τελικά ήταν ο Μπάρι Μανάκι, με τον οποίο η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε σχέση μαζί του από το 1985. Την ίδια χρονιά δηλαδή χρονιά που μετατέθηκε στο διπλωματικό σώμα, ενώ δύο χρόνια μετά (1987) σκοτώθηκε μαζί με την lady D στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Μάλιστα, ο Άλαν Πίτερς ισχυρίζεται ότι εκείνος ήταν που ενημέρωσε τον πρίγκιπα Κάρολο για την σχέση της γυναίκας του με τον Μπάρι Μανάκι. Σημειώνει επίσης ότι η σχέση του πρίγκιπα με την Καμίλα, ήρθε αφού έμαθε για τον Μπάρι Μανάκι.

«Είχα αρχίσει να παρατηρώ αλλαγές στην συμπεριφορά της όποτε βρισκόταν κοντά στον Μανάκι, έτσι αποφάσισα να της μιλήσω. Τα πρώτα 20 λεπτά το αρνούνταν κατηγορηματικά, αλλά μετά μου είπε ακριβώς τι συνέβαινε. Είχε σχέση με τον Μανάκι» λέει χαρακτηριστικά στο CNN o επικεφαλής του γραφείου προστασίας στο Παλάτι.

Princess Diana was first to stray during marriage to Charles, claims former aidehttps://t.co/1MVPCPy5jf pic.twitter.com/2y9rNhGUY6