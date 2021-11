Το γεγονός της χρονιάς στην Ιαπωνία ήταν ο επικείμενος γάμος της πρώην πλέον πριγκίπισσας Μάκο. Η 29χρονη ανιψιά του Αυτοκράτορα αποφάσισε να παντρευτεί έναν κοινό θνητό και να απαρνηθεί τα διακαιώματα της στον θρόνο.

Ο γάμος της πρώην πριγκίπισσας με τον «κοινό θνητό» Κέι Κομούρο, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου, απασχόλησε ιδιαιτέρως τα ΜΜΕ στην Ιαπωνία. Το ζευγάρι είναι μαζί από τα φοιτητικά τους χρόνια και το ειδύλλιο τους είχε απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν την κοινή γνώμη.

Μετά τον γάμο, το ζευγάρι αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη προκειμένου να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» την πρώην πριγκίπισσα της Ιαπωνίας μόλις έφτασε στις ΗΠΑ, όπου εργάζεται ο σύντροφός της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ιαπωνικό Τύπο το ζευγάρι θα εγκατασταθεί σε μια γκαρσονιέρα στο Νιου Τζέρσεϊ και την Μάκο να είναι έτοιμη να βγει στην αγορά εργασίας. Ο σύζυγός της εργάζεται ήδη σε νομική εταιρεία και

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλήθος κόσμου αλλά και πολλοί φωτορεπόρτερ συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο για να δουν και να φωτογραφίσουν το ζευγάρι καθώς έφευγαν από την Ιαπωνία. Υπενθυμίζεται ότι η Μάκο αρνήθηκε να λάβει τα 1,3 εκατ. δολάρια, ως έκτακτο επίδομα, που δίνεται στις γυναίκες που αποχωρούν από την οικογένεια.

Japan’s former Princess Mako and her commoner husband Kei Komuro arrived in New York over the weekend as newlyweds, leaving behind a country that has criticized their romance.



