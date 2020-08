“Θερμή” ήταν η πρώτη αντίδραση της Τουρκίας στη συμφωνία που υπέγραψαν Ελλάδα και Αίγυπτος για την οριοθέτηση ΑΟΖ.

Όπως μεταδίδει το τουρκικό δίκτυο ΕΗΑ, το τουρκικό υπουργείο χαρακτηρίζει “άκυρη” τη συμφωνία, γιατί “οι δύο χώρες δεν μοιράζονται θαλάσσια σύνορα”…

BREAKING: Turkish Foreign Ministry says Egypt-Greece maritime deal is 'invalid' as two countries share no maritime borders.