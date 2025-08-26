Η Rheinmetall σχεδιάζει εργοστάσιο πυρομαχικών στην Βουλγαρία – Θα είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη

Η Βουλγαρία και η γερμανική αμυντική εταιρεία Rheinmetall είναι έτοιμες να δημιουργήσουν ένα μεγάλο εργοστάσιο, για την παραγωγή πυρίτιδας και βλημάτων πυροβολικών των 155 χιλιοστών.

Το εργοστάσιο πυρίτιδας που σχεδιάζει η γερμανική εταιρεία στη Βουλγαρία θα είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Rheinmetall αναμένεται να υπογράψει με την Βουλγαρία συμφωνίες αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, ανακοίνωσε η γερμανική εταιρεία σήμερα Τρίτη.

Ο Μπόικο Μπορίσοφ, ηγέτης του κυβερνώντος κεντροδεξιού κόμματος GERB της Βουλγαρίας, δήλωσε σε ανάρτησή του στο Facebook τη Δευτέρα ότι συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Rheinmetall, Άρμιν Πάπεργκερ, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Ντίσελντορφ για να συζητήσουν τα δύο κοινά εργοστάσια.

Οι συμφωνίες αναμένεται να οριστικοποιηθούν εντός των επόμενων τριών εβδομάδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το εργοστάσιο πυρίτιδας θα είναι τόσο μεγάλο όσο δύο γερμανικά εργοστάσια, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη», δήλωσε ο Μπορίσοφ

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει η Βουλγαρία και θα αποτελέσουμε έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό εταίρο για τη χώρα», δήλωσε η Rheinmetall. «Θα παράσχουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις υπογραφούν οι συμβάσεις», πρόσθεσε η εταιρεία.

Το σχεδιαζόμενο εργοστάσιο για βλήματα 155 χιλιοστών, που θα κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις του Vazovski Mashinostroiteleni Zavodi (VMZ), θα παράγει περίπου 100.000 πυρομαχικά ετησίως.

Πηγή: Onalert