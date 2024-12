Η Ρωσία απειλεί να εκδικηθεί τη δολοφονία του αντιστράτηγου των πυρηνικών της – «Δεν γνωρίζαμε» λένε οι ΗΠΑ

Με αντίποινα προειδοποιεί η Ρωσία για τον θάνατο από βομβιστική επίθεση του επικεφαλής των ρωσικών Δυνάμεων Πυρηνικής Προστασίας, αντιστράτηγου Ιγκόρ Κιρίλοφ.

Η Ρωσία βλέπει τη Δύση πίσω από τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της δολοφονίας του επικεφαλής των ρωσικών Δυνάμεων Πυρηνικής Προστασίας μέσα στην «καρδιά» της Μόσχας.

Ο αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ, έπεσε νεκρός μαζί με τον υπασπιστή του, όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός που φέρεται να ήταν κρυμμένος σε ηλεκτρικό πατίνι και πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως με τηλεχειριστήριο.

Όπως αναφέρει δημοσιογράφος του CNN: «Οι Ρώσοι λένε ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε ηλεκτρικό πατίνι που ήταν παρκαρισμένο έξω από την είσοδο του κτιρίου και ότι η βόμβα περιείχε 300 γραμμάρια TNT».

Ο Ιγκόρ Κιρίλοφ ήταν επικεφαλής της μονάδας του ρωσικού στρατού για την προστασία από πυρηνικά, βιολογικά και χημικά όπλα και σκοτώθηκε την Τρίτη (17.12.2024) μόλις 24 ώρες μετά την απαγγελία κατηγοριών από την Ουκρανική δικαιοσύνη για εγκλήματα πολέμου και τη χρήση απαγορευμένων χημικών όπλων στο πεδίο της μάχης. Την ευθύνη της αιματηρής επίθεσης ανέλαβαν οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Oι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο για τρομοκρατική επίθεση και διενεργούν έρευνα για τη δολοφονία των δύο αξιωματούχων.

A video of Ukraine’s special operation to eliminate high-ranking Russian General Kirilov in Moscow has surfaced online.



The footage shows he and his assistant exiting a building, with the infamous scooter nearby. As they enter the blast zone, the scooter explodes. pic.twitter.com/R9CtkP72fA