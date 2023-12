Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για «τρομοκρατική επίθεση» στην πόλη Μπέλγκοροντ, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 110, σύμφωνα με όσα είπε ο Ρώσος πρεσβευτής Βασίλι Νεμπένζια στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιατσεσλάβ Γλαντκόφ.

Πρόκειται για «τρομοκρατική επίθεση του καθεστώτος της Ουκρανίας σε μια πόλη», υποστήριξε ο Νεμπένζια κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη σύγκληση του οποίου ζήτησε η Ρωσία.

«Προκειμένου να αυξήσουν τον αριθμό των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά διασποράς» ισχυρίστηκε, συμπληρώνοντας ότι το Κίεβο έπληξε ένα αθλητικό κέντρο, ένα παγοδρόμιο και ένα πανεπιστήμιο. «Ήταν ένα σκόπιμο, τυφλό χτύπημα σε μη στρατιωτικό στόχο», υπογράμμισε.

«Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχουν την ευκαιρία να κάνουν το καθήκον τους και να αποτιμήσουν την καταστροφή που προκλήθηκε σε μια ρωσική πόλη, στο Μπέλγκοροντ», είπε ο Νεμπένζια.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ουκρανίας και των συμμάχων της, οι οποίοι υπενθύμισαν πως η Ρωσία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο. Σημειώνεται, επίσης, ότι η Ρωσία βομβάρδισε και το Χάρκοβο, πλήττοντας νοσοκομείο, πολυκατοικίες και άλλους μη στρατιωτικούς στόχους.

Ο ουκρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Σερχίι Ντβόρνικ, είπε πως «όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, τον οποίο εξαπέλυσε ο δικτάτορας του Κρεμλίνου, τα θύματα και τα δεινά θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται».

«Καθώς η Ουκρανία ακόμη ανακάμπτει από τα χθεσινά αποτρόπαια πλήγματα, νέα κύματα ρωσικής τρομοκρατίας εξαπολύονται. Μόλις πριν από λίγες ώρες… Η Ρωσία τρομοκρατεί ξανά το Χάρκοβο με πυραύλους S-300 να πλήττουν κατοικημένη περιοχή», επεσήμανε.

The center of Belgorod right after the strike pic.twitter.com/NCPlMaJVj8