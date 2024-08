Η Ρωσία παίρνει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ υπό τον φόβο των ουκρανικών δυνάμεων

Μπορεί το υπουργείο Άμυνας στη Ρωσία να υποστηρίζει ότι έχει σταματήσει την προέλαση των ουκρανικών δυνάμεων στο Κουρσκ, ωστόσο η τοπικοί άρχοντες μάλλον έχουν διαφορετική άποψη ή κάτι φοβούνται.

Η κυβέρνηση της περιφέρειας αυτής της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα 28.8.2024 ότι θα εισάγει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στην πόλη Κουρτσάτοφ και στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ από αύριο 29 Αυγούστου.

Η είσοδος στην πόλη Κουρτσάτοφ, στην οποία βρίσκεται ο σταθμός, θα περιορισθεί προσωρινά, δήλωσε με ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram ο ασκών χρέη κυβερνήτη της περιφέρειας Κουρσκ Αλεξέι Σμιρνόφ.

Ο Σμιρνόφ συνέδεσε την απόφαση αυτή με το ότι «οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας δεν σταματούν τις απόπειρες να μπουν στην πόλη» και με το καθεστώς της «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης», που ισχύει στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Από την ανάρτησή του συνάγεται ότι στην είσοδο της πόλης θα υπάρχουν μπλόκα. Οι κάτοικοι της πόλης Κουρτσάτοφ που διαμένουν σ’ αυτήν θα περνούν ελεύθερα. Όσοι εργάζονται στην πόλη, θα πρέπει να πάρουν ειδική άδεια από τις αρμόδιες αρχές της πόλης.

Η διέλευση οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου μέσω της πόλης Κουρτσάτοφ θα σταματήσει.

Δεν είναι πρώτη φορά που η Ρωσία υπαινίσσεται πως οι ουκρανικές δυνάμεις στοχοποιούν τον πυρηνικό σταθμό. Στις 23 Αυγούστου «ανώνυμη πηγή» διέρρεε μέσω του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων TASS ότι «ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα αποπειράθηκε να επιτεθεί στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ».

Μάλιστα σήμερα οι ρωσικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από την «εξουδετέρωση πυρομαχικών διασποράς» που φέρονται να εκτόξευσαν οι ουκρανικές δυνάμεις με αμερικανικής κατασκευής οπλικό σύστημα HIMARS και να έπεσαν «κάπου κοντά στον πυρηνικό σταθμό» χωρίς να εκραγούν.

⚡️🇷🇺Russian sappers clear and neutralize the fragments of the M30 DPICM GMLRS cluster missile from the 🇺🇦M142 HIMARS in the Kurchatov region of the Kursk region pic.twitter.com/4nuZVwvGgu