Η Ρωσία χτύπησε την Ουκρανία με 60.000 βόμβες και 100.000 drones το 2025

Οι σειρήνες για επικείμενους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία ήχησαν το 2025 τουλάχιστον 19.033 φορές
Ρωσική επίθεση με drones στην Ουκρανία
Ρωσική επίθεση με drones στην Ουκρανία / Reuters

Η Ρωσία συνέχισε το σφυροκόπημα στην Ουκρανία και το 2025 και εκτόξευσε εναντίον της 60.000 αεροπορικές βόμβες, περίπου 2.400 πυραύλους και περίπου 100.000 drones σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ουκρανικού μέσου United24.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, σε καθημερινή βάση στην Ουκρανία καταγράφονται χιλιάδες αεροπορικοί στόχοι και βομβαρδισμοί από την Ρωσία

Οι συναγερμοί για επικείμενους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία ήχησαν το 2025 τουλάχιστον 19.033 φορές.

Πιο συχνά ήχησαν στις περιοχές του Χαρκόβου (2.020 φορές) , της Ζαπορίζια (1.807 φορές) , του Σούμι (1.793 φορές), του Ντνιεπροπετρόφσκ (1.658 φορές) , του Ντονέτσκ (1.419 φορές).

«Κάθε μέρα έφερνε νέες καταστροφές και απώλειες μεταξύ των αμάχων. Οι συνεχείς επιθέσεις κατέστρεφαν αστικές και ενεργειακές υποδομές, μετατρέποντας την ζωή των ανθρώπων σε αγώνα για την επιβίωση».

