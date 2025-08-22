Συμβαίνει τώρα:
Η Space X έστειλε στο διάστημα διαστημικό μη επανδρωμένο στρατιωτικό αεροσκάφος

Έφυγε με πύραυλο αλλά θα... επιστρέψει μόνο του στη Γη
Space X

Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα του αμερικανικού στρατού “ταξίδεψε” στο διάστημα με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX. Η εκτόξευση έγινε το βράδυ της Πέμπτης (21.08.2025) από το ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα. 

Το διαστημικό μη επανδρωμένο όχημα είναι κατασκευασμένο για να παραμένει σε τροχιά εκατοντάδες ημέρες συνεχώς. Η εκτόξευση από τη SpaceX πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 23:50 της Πέμπτης (τοπική ώρα, 06:50 σήμερα ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν απ’ ευθείας από την εταιρία του Έλον Μασκ.

Το σκάφος αυτό, που δεν έχει πιλότο και φέρει την ονομασία X-37B, αναπτύχθηκε από την Boeing. Μοιάζει με μικρό διαστημικό λεωφορείο, έχει ήδη πραγματοποιήσει επτά μακροχρόνιες πτήσεις και έχει περάσει συνολικά περισσότερο από 10 χρόνια στο διάστημα, σύμφωνα με τη Space X.

Η διάρκεια της νέας αποστολής του δεν αποκαλύφθηκε από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες λίγες πληροφορίες έχουν ανακοινώσει για το σκάφος.

Η Boeing διευκρίνισε ωστόσο πως αυτή η όγδοη πτήση του X-37B θα επιτρέψει να πραγματοποιηθούν επιστημονικές δοκιμές και πειράματα που αφορούν τις «διαδορυφορικές επικοινωνίες λέιζερ» και τη «βελτίωση της διαστημικής πλοήγησης».

Αυτά θα γίνουν με στόχο «να συμβάλουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της αρχιτεκτονικής των αμερικανικών διαστημικών επικοινωνιών».

Το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, το οποίο έχει κατασκευασθεί για τον αμερικανικό στρατό, έχει μήκος εννέα μέτρα και τροφοδοτείται σε ενέργεια από ηλιακούς συλλέκτες. Μολονότι πρέπει να σταλεί στο διάστημα με πύραυλο, είναι κατασκευασμένο ώστε να επιστρέφει μόνο του στη Γη.

Το X-37B προσγειώθηκε έτσι το Μάρτιο στην Καλιφόρνια, αφού είχε παραμείνει σε τροχιά περισσότερο από ένα χρόνο.

