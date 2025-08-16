Η στιγμή που αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 συνοδεύουν τον Πούτιν κατά την επιστροφή του στην Ρωσία – Το βίντεο του Κρεμλίνου

Βίντεο δημοσιεύτηκε από το Κρεμλίνο με αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη να συνοδεύουν το αεροπλάνο που μετέφερε τον Βλαντιμίρ Πούτιν από την Αλάσκα στη Ρωσία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, παράλληλα στο ρωσικό προεδρικό αεροπλάνο Ιlyushin Il-96 στο οποίο επέβαινε ο Πούτιν, βρέθηκαν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35.

Αρχικά, μάλιστα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι επρόκειτο για μαχητικά F-22, κάτι που διόρθωσε σε νεότερη ενημέρωση.

Σύμφωνα με το TASS, μετά την Αλάσκα ο Πούτιν πραγματοποίησε επίσκεψη στην περιοχή Οκρούγκ όπου συνάντησε και τον τοπικό κυβερνήτη.

American F-35 jets escorted Putin's plane as he flew back to Russia, though Kremlin wrote that it was escorted by F-22s.

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, χρησιμοποίησε το Ilyushin Il-96, αεροσκάφος υψηλής τεχνολογίας που αποτελεί και το κύριο μέλος του ρωσικού προεδρικού στόλου για να φτάσει στην Αλάσκα.

Λίγο νωρίτερα μάλιστα είχε φτάσει το στρατιωτικοποιημένο Boeing 747 του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, γνωστό ως Air Force One.

Air Force One has arrived in Anchorage, Alaska.



Watch LIVE coverage on C-SPAN –> https://t.co/ZZOekqHPFM pic.twitter.com/udDBMfnuV4 — CSPAN (@cspan) August 15, 2025

Και τα δύο εντυπωσιακά τζετ, τετρακινητήρια και ευρύσωμα, προσφέρουν μοναδική οπτική για τους παρατηρητές αεροσκαφών, με το ρωσικό να είναι τεχνικά νεότερου σχεδιασμού.

Η σύγκριση των δύο προεδρικών αεροσκαφών

Ο τύπος και η κατασκευή τους

Ilyushin Il-96 (Πούτιν): Ρωσικό τετρακινητήριο αεροσκάφος μεγάλων αποστάσεων, κατασκευασμένο από την Ilyushin. Πρόκειται για νεότερο σχεδιασμό από το Boeing 747-200/8 του Air Force One, με τεχνολογία και συστήματα που προσαρμόζονται για προεδρικές μετακινήσεις και ασφάλεια.

Boeing 747-200B / 747-8 (Air Force One, Τραμπ): Αμερικανικό τετρακινητήριο ευρύσωμο τζετ, τροποποιημένο ειδικά για τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα επικοινωνίας, αντιπυραυλική προστασία, και πλήρως εξοπλισμένο εσωτερικό για εργασία, ανάπαυση και στρατηγικές ανάγκες.

Το μέγεθος και η απόδοση τους

Il-96: Μήκος περίπου 55 μέτρα, άνοιγμα φτερών 60 μέτρα, χωρητικότητα περίπου 262 επιβατών σε κανονική ρύθμιση (μικρότερη σε προεδρική διαμόρφωση).

Air Force One: Μήκος 70 μέτρα (747-200B), άνοιγμα φτερών 60 μέτρα, χωρητικότητα μέχρι 70-100 άτομα σε προεδρική διαμόρφωση, αν και το τζετ μπορεί να μεταφέρει έως 400 επιβάτες σε κανονική εμπορική διαμόρφωση.

Η εμβέλεια τους

Il-96: Περίπου 11.000 χιλιόμετρα, αρκετό για μη-σταθερές διεθνείς πτήσεις χωρίς ανεφοδιασμό.

Air Force One: Περίπου 12.000 χιλιόμετρα, επίσης ικανό για μεγάλες αποστάσεις, με δυνατότητα ανεφοδιασμού εν πτήσει, αυξάνοντας την αυτονομία του σχεδόν απεριόριστα.

Η ασφάλεια και η τεχνολογία τους

Il-96: Εξοπλισμένο με σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών και αντιμέτρων, ανθεκτικό σε ηλεκτρονικούς και φυσικούς κινδύνους.

Air Force One: Υπερπροστατευμένο, με αντιπυραυλικά συστήματα, ηλεκτρονικό πολεμικό εξοπλισμό, δορυφορικές επικοινωνίες και πλήρη στρατηγική υποστήριξη. Θεωρείται από τα ασφαλέστερα αεροσκάφη στον κόσμο.

Η εσωτερική κατασκευή τους

Il-96: Προεδρικές σουίτες, αίθουσες συσκέψεων, γραφεία και διατάξεις για προσωπικό και ασφάλεια

Air Force One: Πλήρως εξοπλισμένο για εργασία, συσκέψεις υψηλού επιπέδου, ιατρική υποστήριξη, γραφεία, χώρους ξεκούρασης, κουζίνα, και πλήρη υποδομή για προσωπικό ασφαλείας και στρατιωτικό επιτελείο.

Συμπερασματικά το Air Force One του Τραμπ υπερτερεί σε ασφάλεια, τεχνολογία επικοινωνιών και υποδομές εργασίας, ενώ είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος.

Από την άλλη το Ilyushin Il-96 του Πούτιν είναι νεότερου σχεδιασμού, αξιόπιστο και κατάλληλο για διεθνείς πτήσεις, με αρκετές προσαρμογές για το ρωσικό προεδρικό πρωτόκολλο, αλλά τεχνολογικά και σε επίπεδο προστασίας είναι κατώτερο του Air Force One.