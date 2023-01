Οι δικαστικές αρχές του Σαν Φρανσίσκο έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης στον σύζυγο της Νάνσι Πελόζι τον Οκτώβριο του 2022. Ο δράστης έψαχνε την Αμερικανίδα πολιτικό.

Ο δράστης εισέβαλε με σφυρί στο σπίτι της Νάνσι Πελόζι στο Σαν Φρανσίσκο τον περασμένο Οκτώβριο, αναζητώντας το κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών. Ωστόσο, βρήκε μόνο τον σύζυγό της τον Πολ και τον κράτησε όμηρο.

Η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο ειδοποιήθηκε και έσπευσε στο σπίτι της Νάνσι Πελόζι, με έναν αστυνομικό να καταγράφει τα πάντα με κάμερα. Οι αστυνομικοί κάλεσαν τον δράστη να αφήσει το σφυρί.

Σχεδόν την ίδια στιγμή ο Πολ Πελόζι προσπάθησε να αρπάξει το σφυρί του εισβολέα, εκείνος αντέδρασε και τον χτύπησε με μανία, προτού τον συλλάβουν, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιοποίησε 3 μήνες μετά, το ανώτατο δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο.

Το σοκαριστικό βίντεο με τη στιγμή της επίθεσης:

🚨BREAKING: The Paul Pelosi bodycam video has been released.



Here is the full video. pic.twitter.com/Z254Q8NGIM