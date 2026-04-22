Η συγκινητική στιγμή της Κέιτ Μίντλετον με έναν ηλικιωμένο άνδρα που εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της συζύγου του στο Μπάκιγχαμ

Μια τρυφερή αγκαλιά μοιράστηκε η Κέιτ Μίντλετον με έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος παρευρέθηκε σε εκδήλωση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, εκπληρώνοντας την τελευταία επιθυμία της συζύγου του.

Στις 21 Απριλίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, μοιράστηκε αυτή τη συγκινητική στιγμή με τον 88χρονο Τόνι Γκλέντχιλ κατά τη διάρκεια της δεξίωσης για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της βασίλισσας Ελισάβετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται σε βίντεο που μοιράστηκε η Ρεμπέκα Ίνγκλις (Rebecca English) της Daily Mail σε ανάρτησής της στο Χ, η πριγκίπισσα και ο Γκλέντχιλ κρατούσαν ο ένας τα χέρια του άλλου, και συνομιλούσαν προτού εκείνη τον αγκαλιάσει.

Σύμφωνα με τη συντάκτρια, ο Γκλέντχιλ αποκάλυψε στην Κέιτ ότι η σύζυγός του έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και ότι, πριν πεθάνει, του είχε ζητήσει να παραστεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

«Η Κέιτ αγαπά τις αγκαλιές. Είναι ζεστή, φιλική και χαιρετά όλους με μια μεγάλη αγκαλιά και ένα φιλί. Της βγαίνει φυσικά να συμπεριφέρεται έτσι» είχε αναφέρει στο παρελθόν μία πηγή από το φιλικό περιβάλλον της πριγκίπισσας, στο περιοδικό People.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The Princess of Wales hugging George Cross hero Tony Gledhill, 88, today.

He looked emotional as he shared a moment with Catherine,

explaining afterwards that his wife had recently died – and she had told him he must attend the palace event before she died. pic.twitter.com/m4cQmJ87iR — Rebecca English (@RE_DailyMail) April 21, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γκλέντχιλ υπηρέτησε στην Μητροπολιτική Αστυνομία και έχει τιμηθεί με τον Σταυρό του Γεωργίου. Πριν από 60 χρόνια, ο ίδιος και ο συνεργάτης του, Τέρι ΜακΦολ, καταδίωξαν εγκληματίες που κινούνταν με ταχύτητα αντίθετα σε μονόδρομο και πυροβόλησαν 15 φορές το περιπολικό τους, σύμφωνα με τον βασιλικό συντάκτη της Mirror, Ράσελ Τζ. Μάγιερς.

Το αυτοκίνητο των δραστών φέρεται να προσέκρουσε σε φορτηγό και στη συνέχεια εκείνοι επιτέθηκαν στους αστυνομικούς που προσπαθούσαν να τους συλλάβουν. Τελικά τόσο ο Γκλέντχιλ όσο και ο ΜακΦολ κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν παρά τον τραυματισμό τους, μια πράξη για την οποία αργότερα παρασημοφορήθηκαν.

Ο Γκλέντχιλ ήταν ένας από τους πολλούς προσκεκλημένους που είχε την ευκαιρία να συναντήσει η πριγκίπισσα της Ουαλίας στη λαμπερή δεξίωση στο Marble Hall του Παλατιού. Για την περίσταση, η Κέιτ επέλεξε ένα κομψό μοβ φόρεμα, το οποίο συνδύασε με πολύτιμα κοσμήματα από την προσωπική συλλογή της βασίλισσας Ελισάβετ. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το εντυπωσιακό τριπλό μαργαριταρένιο κολιέ, το οποίο είχε φορέσει η μονάρχης στο τελευταίο επίσημο πορτρέτο της.

What a lovely event here at Buckingham Palace – a full family turnout – with the King, Queen, Prince and Princess of Wales, Princess Royal, Duke and Duchess of Edinburgh, the Duke and Duchess of Gloucester AND Princess Alexandra and the Duke of Kent paying tribute to QEII. pic.twitter.com/rYkC0WB90y — Rebecca English (@RE_DailyMail) April 21, 2026

Στην εκδήλωση, η Μίντλετον πλαισίωσε τον βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, την πριγκίπισσα Άννα και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, τιμώντας τη μνήμη της βασίλισσας η οποία πέθανε το 2022 σε ηλικία 96 ετών έχοντας υπηρετήσει το βρετανικό θρόνο για 70 συναπτά έτη.