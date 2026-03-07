Η σύλληψη Μαδούρο και το γεωπολιτικό ντόμινο που άνοιξε τον δρόμο για τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν

Η ανατροπή και η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας προκάλεσε διεθνή αίσθηση. Ωστόσο, για πολλούς αναλυτές η επιχείρηση δεν ήταν απλώς μια πολιτική ανατροπή στη Λατινική Αμερική. Αντίθετα, θεωρείται ότι αποτέλεσε κρίσιμο κομμάτι μιας ευρύτερης γεωπολιτικής στρατηγικής που συνδέεται άμεσα με την κλιμάκωση του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, σε μια περίοδο που οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή αυξάνονται και οι φόβοι για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή γίνονται ολοένα και πιο έντονοι.

Η αντίδραση του Ισραήλ ήταν ενδεικτική. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να συγχαρεί τον Ντόναλντ Τραμπ για μια «τολμηρή και ιστορική» επιχείρηση για τη σύλληψη Μαδούρο, μια δήλωση που προκάλεσε απορία σε πολλούς παρατηρητές: γιατί μια εξέλιξη στη Νότια Αμερική να προκαλεί τέτοιο ενθουσιασμό στη Μέση Ανατολή; Η απάντηση, σύμφωνα με διπλωματικούς και στρατηγικούς αναλυτές, βρίσκεται στη βαθύτερη γεωπολιτική σύνδεση ανάμεσα στη Βενεζουέλα και το Ιράν – και στον ρόλο που μπορεί να παίξει το πετρέλαιο της χώρας σε έναν ευρύτερο πόλεμο που απειλεί να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, η αστραπιαία επιχείρηση των ΗΠΑ που έπιασε τον Μαδούρο κυριολεκτικά στον ύπνο και έφερε τον κωδικό «Operation Absolute Resolve» (Επιχείρηση Απόλυτη Αποφασιστικότητα) ενίσχυσε στρατηγικά τα συμφέροντα της Ουάσιγκτον και του Τελ Αβίβ, πλήττοντας τα δίκτυα επιρροής της Τεχεράνης στη Λατινική Αμερική και εξασφαλίζοντας παράλληλα έλεγχο σε κρίσιμα ενεργειακά αποθέματα.

Την περασμένη εβδομάδα, με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας να έχει ουσιαστικά τεθεί υπό τον έλεγχο μιας νέας κυβέρνησης στο Καράκας, οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι σύμμαχοί τους προχώρησαν σε μια εκστρατεία αλλαγής καθεστώτος που – σύμφωνα με αναλυτές – η ισραηλινή δεξιά και οι υποστηρικτές της στην Ουάσιγκτον σχεδίαζαν εδώ και δεκαετίες, αυτή τη φορά απευθείας εναντίον της Τεχεράνης.

Η ισραηλινή κυβέρνηση θεωρούσε εδώ και καιρό τη Βενεζουέλα στρατηγικό δορυφόρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Όπως δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ, το Ισραήλ χαιρέτισε την απομάκρυνση «του δικτάτορα που ηγήθηκε ενός δικτύου ναρκωτικών και τρομοκρατίας», προσθέτοντας ότι «η Νότια Αμερική αξίζει ένα μέλλον απαλλαγμένο από τον άξονα της τρομοκρατίας και των ναρκωτικών».