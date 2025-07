Η Συρία ανακοίνωσε νέα εκεχειρία με τους Δρούζους στη Σουέιντα

Η Συρία ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη (16.7.25) νέα εκεχειρία στη Σουέιντα, όπου νέες βιαιότητες εναντίον των Δρούζων αναφέρθηκαν την επομένη της ανάπτυξης των κυβερνητικών δυνάμεων μέσα στη συγκεκριμένη πόλη.

Πηγή του υπουργείου Εσωτερικών της Συρίας, την οποία επικαλείται το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, ανακοίνωσε ότι «επιτεύχθηκε μια συμφωνία για εκεχειρία στη Σουέιντα και για την ανάπτυξη φραγμάτων ασφαλείας στην πόλη». Ένας από τους Δρούζους θρησκευτικούς ηγέτες, ο σεΐχης Γιούσεφ Τζαρμπού, σε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε σήμερα από κρατικό μέσο ενημέρωσης της Συρίας ανακοίνωσε ότι οι Δρούζοι της Συρίας κατέληξαν σε συμφωνία εκεχειρίας με τη συριακή κυβέρνηση στη Σουέιντα που θα έχει άμεση ισχύ.

Μια πρώτη εκεχειρία που κηρύχθηκε την Τρίτη δεν είχε αποτέλεσμα. Η βία έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 300 ανθρώπων από την Κυριακή, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Νωρίτερα σήμερα, η συριακή προεδρία δεσμεύτηκε να τιμωρήσει τους δράστες των ωμοτήτων που διαπράχθηκαν στη Σουέιντα, όπου οι κυβερνητικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους κατηγορούνται για εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες από μη κυβερνητικές οργανώσεις, αυτόπτες μάρτυρες και ομάδες των Δρούζων.

Σε ανακοίνωση, η προεδρία «καταδικάζει με έντονο τρόπο αυτές τις ειδεχθείς πράξεις» και δηλώνει ότι «δεσμεύεται πλήρως να διερευνήσει όλα τα εν λόγω περιστατικά και να τιμωρήσει όλους όσοι ενεπλάκησαν σε αυτά».

Έτοιμο και για νέες επιθέσεις εναντίον της Συρίας το Ισραήλ

Νωρίτερα, το Ισραήλ πραγματοποίησε νέες αεροπορικές επιδρομές στη Δαμασκό, βάζοντας στο στόχαστρο το προεδρικό παλάτι αλλά και το υπουργείο Άμυνας. Με την επίθεση αυτή το Ισραήλ Το Ισραήλ έκανε πράξη τις απειλές που εξαπέλυσε νωρίτερα, ότι θα υποστηρίξει και θα προστατεύσει την μειονότητα των Δρούζων στη Συρία, αφού νέα αεροπορικά πλήγματα χτύπησαν την Δαμασκό.

Παράλληλα, το Ισραήλ διαμηνύει ότι δεν θα αφήσει τον συριακό στρατό να εδραιώσει μια στρατιωτική παρουσία στα συνορα που μοιράζονται οι δύο χώρες και θα προστατέψει τον πληθυσμό των Δρούζων στη νότια Συρία απο την επιθεση, δήλωσε σήμερα Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι σε στενη επαφή με τις ΗΠΑ για την κατάσταση στη Συρία, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για καθε ενδεχόμενο μετά τις πολλές αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το τελευταίο 24ωρο σε συριακούς στόχους.

Πρόσθεσε ότι ο συριακός στρατός είναι μέρος του προβλήματος, όχι η λύση στην κρίση, τονίζοντας ότι δεν έχει κάνει τίποτα για να προστατέψει τη μειονότητα των Δρούζων.