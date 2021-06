Ιδιαίτερα φιλόδοξα φαίνεται να είναι τα σχέδια της Τουρκίας που έχει βάλει στόχο να γίνει διαστημική δύναμη, καθώς σχεδιάζει να στείλει ένα ρόβερ στη Σελήνη έως το 2030. Το ρόβερ, που μπορεί να εκτοξευθεί μέσα στη διετία 2028-29, θα προσεληνωθεί και θα συλλέξει επιστημονικά δεδομένα από την επιφάνεια του φεγγαριού.

Τις σχετικές δηλώσεις έκανε ο Σερντάρ Χουσεΐν Γιλντριρίμ, πρόεδρος της Τουρκικής Διαστημικής Υπηρεσίας (TUA), μιλώντας στις 16 Ιουνίου στη διεθνή διάσκεψη για την εξερεύνηση του διαστήματος “Global Space Exploration Conference” (GLEX) στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, σύμφωνα με το Space.com.

Ο Γιλντιρίμ ανέφερε ότι ο πύραυλος που θα μεταφέρει το ρόβερ στη Σελήνη, θα κατασκευαστεί στην Τουρκία, χρησιμοποιώντας μια υβριδική μηχανή που ήδη αναπτύσσεται στη χώρα. Όπως είπε, «σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δική μας μηχανή για να φθάσουμε στο φεγγάρι».

Ο πύραυλος θα κάνει αρχικά – με διεθνή συνεργασία – μια δοκιμαστική πτήση και πιθανώς «ανώμαλη» προσεδάφιση στη Σελήνη στο τέλος του 2023, έτος που συμπίπτει με τον εορτασμό των 100 ετών από την δημιουργία της Τουρκικής Δημοκρατίας από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Οι Τούρκοι μηχανικοί θέλουν να συλλέξουν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου στο τέλος της δεκαετίας να καταστήσουν εφικτή την ομαλή προσελήνωση του ρόβερ.

