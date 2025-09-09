Κόσμος

Η Τζόρτζια Μελόνι έχει «αέρα» 8 μονάδων στις δημοσκοπήσεις απέναντι στην κεντροαριστερή αντιπολίτευση της Ιταλίας

Το κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας» με επικεφαλής τη Μελόνι συνεχίζει να «πείθει» το 29,5% των Ιταλών
Τζόρτζια Μελόνι
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Giorgia Meloni / REUTERS / Φωτογραφία Remo Casilli

Προβάδισμα οκτώ μονάδων για την Τζόρτζια Μελόνι έναντι της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης στην Ιταλία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, σχεδόν τρία χρόνια από την ανάδειξή της στην πρωθυπουργία.

Οι δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα στην Ιταλία, δείχνουν ότι η κυβερνητική συμμαχία με πρωθυπουργό την Τζόρτζια Μελόνι, διατηρεί σχεδόν αμείωτες τις δυνάμεις της, παρότι βρίσκεται στην εξουσία από το 2022.

Συγκεκριμένα, το κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας, με επικεφαλής την πρωθυπουργό της χώρας, συνεχίζει να «πείθει» το 29,5% των ερωτηθέντων. Πάντα από τον χώρο της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η Φόρτσα Ιτάλια, με πρόεδρο των υπουργό εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, λαμβάνει ποσοστό 8,8% στην πρόθεση ψήφου και η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, 8,7%.

Σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης που συνεργάζονται συχνότερα (κυρίως στις αυτοδιοικητικές εκλογές) το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα επιλέγεται από το 21,5% των ερωτηθέντων και το Κίνημα Πέντε Αστέρων από το 12,9%. Ακολουθεί η συμμαχία Ιταλικής Αριστεράς και Οικολόγων, με ποσοστό 6,9%.

Σε ό,τι αφορά τα μικρότερα κόμματα, ο κεντρώος σχηματισμός Azione (Δράση) στηρίζεται από το 3,5% των ερωτηθέντων, το μετριοπαθές κόμμα «Ζωντανή Ιταλία» του πρώην πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι λαμβάνει το 2,9% στην πρόθεση ψήφου και οι ριζοσπάστες του «Περισσότερη Ευρώπη» το 1,7%.

