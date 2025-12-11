Η βασίλισσα Καμίλα δεν θα περάσει τα Χριστούγεννα με τα παιδιά της

Διαφορετικά θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα για τη βασίλισσα Καμίλα αφού δεν θα τα περάσει με τα παιδιά της, τον γιο της Τομ Πάρκερ Μπόουλς και την κόρη της, Λόρα Λόπες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πριν λίγες ημέρες έγινε γνωστό ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, πως τα παιδιά της Καμίλα, δεν θα περάσουν τις γιορτές με τη μητέρα τους, τον βασιλιά Κάρολο και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας στο Σάντρινγχαμ.

«Δεν θα περάσω τα Χριστούγεννα στο Σάντρινγχαμ. Ούτε η αδελφή μου. Θα γίνεται κάθε δεύτερο χρόνο, ένα χρόνο πηγαίνεις, ένα χρόνο όχι», φέρεται να ανέφερε ο Τομ Πάρκερ Μπόουλς σχολιάζοντας το γεγονός, σύμφωνα με το People.

Μάλιστα σχετικά με τα σχέδια των φετινών γιορτών του, ανέφερε ότι θα τα περάσει στο Λονδίνο, στο σπίτι της πρώην συζύγου του, με την οποία έχουν δύο παιδιά.

Ο Τομ και η Λόρα είναι τα παιδιά της βασίλισσας Καμίλα από τον πρώτο της σύζυγο, Άντριου Πάρκερ Μπόουλς. O βασιλιάς Κάρολος είναι νονός του Τομ.