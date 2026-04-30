Η βασίλισσα Καμίλα «κατάκτησε» το Μανχάταν – Διάβασε στα παιδιά το «Γουίνι το αρκουδάκι» παρέα με την Κάρι Μπράντσο

Μετά το επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του βασιλικού ζεύγους της Βρετανίας, η βασίλισσα Καμίλα συναντήθηκε με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης.

Η βασίλισσα Καμίλια έδωσε το παρών στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, με διακεκριμένους συγγραφείς, αναγνώστες και τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, γιορτάζοντας την κοινή αγάπη των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου για τη λογοτεχνία.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης η Άννα Γουίντουρ και η Τζένα Μπους Χέιγκερ.

Αφού η βασίλισσα Καμίλα περιηγήθηκε στους χώρους της ιστορικής βιβλιοθήκης, κοιτάζοντας με ενθουσιασμό τόσο το εντυπωσιακό κτίριο όσο και τα βιβλία που περιείχε, δώρισε ένα λούτρινο του Γουίνι, σε μία συμβολική πράξη για το πρωτότυπο που είχε χαθεί.

Ao celebrarmos o centenário das adoradas histórias de Winnie-the-Pooh, Camilla presenteou a Biblioteca Pública de Nova York com algo muito especial, reunindo o pequeno Roo aos seus amigos do Bosque dos Cem Acres.



Στη συνέχεια διάβασε σε μαθητές της Νέας Υόρκης το παραμύθι του Γουίνι.

Ενώ βρισκόταν στη βιβλιοθήκη, η Καμίλα -η οποία υπερασπίζεται σθεναρά τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας- συναντήθηκε με εκπροσώπους φιλανθρωπικών οργανώσεων και φορέων της πόλης και της πολιτείας για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας.

Η Καμίλα αφηγήθηκε πώς ξεκίνησε τη λέσχη ανάγνωσης, The Queen’s Reading Room, στο Instagram κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πλέον έχει γίνει φιλανθρωπικό ίδρυμα με περιεχόμενο που φτάνει τα 12 εκατομμύρια σε 183 χώρες.

«Οι πρώτοι Αμερικανοί που γνώρισα στη ζωή μου ήταν οι χαρακτήρες που γνώρισα στα πολύτιμα μυθιστορήματα της παιδικής μου ηλικίας. Ήξερα, ακόμα και τότε, ότι τα βιβλία είναι οι καλύτεροι φίλοι που μπορείς να έχεις, σε καλές και σε κακές στιγμές», είπε η βασίλισσα.

Σχετικά με την σχέση της με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν πρόσφατα στο Λονδίνο, όταν η ηθοποιός της γνωστής σειράς «Sex and the City» έκανε μια ελαφριά υπόκλιση για να χαιρετήσει τη βασίλισσα κατά τη διάρκεια δεξίωσης για συγγραφείς και υποστηρικτές του Βραβείου Μπούκερ για Παιδιά.

Και για τους λάτρεις του Sex and the city… η εικόνα της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης είναι αρκετά γνώριμη.

Η ηρωίδα της σειράς, Κάρι Μπράντσο, είχε σχεδιάσει τον γάμο της με τον Mr. Big στο συγκεκριμένο σημείο, αν και εν τέλει ο έρωτας της ζωής της την παράτησε με το νυφικό στα σκαλιά.

Ως Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αυτή τη φορά, μιλώντας για την επίσκεψη της Καμίλα ανέφερε:

«Είναι υπέροχο για όλους τους Νεοϋορκέζους. Έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις βιβλιοθήκες μας. Γνωρίζω ότι η βασίλισσα έχει αφιερώσει πολύ χρόνο εστιάζοντας σε αυτό στη χώρα της. Ενώπιον πολλών περικοπών στις βιβλιοθήκες και την εκπαίδευση, καθώς και στα δημόσια σχολεία, η κύρια εστίασή μου σήμερα είναι στη χρηματοδότηση των βιβλιοθηκών. Η πρόσβαση στην πληροφορία είναι ένα από τα πιο σημαντικά δώρα. Ξέρω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία για τη βασίλισσα. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι πολιτικό, εγώ νομίζω ότι είναι θεμελιώδες».