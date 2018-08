Η viral φωτογραφία στη Σαντορίνη – Το ζευγάρι που ψάχνει όλο το Twitter

Ο Col Stinson ξεκίνησε να ψάχνει το ζευγάρι που απαθανάτισε τη στιγμή που έγινε η πρόταση γάμου στη Σαντορίνη.

Ο Αμερικανός εξήγησε πως κοίταζε το ηλιοβασίλεμα όταν έβγαλε τη φωτογραφία. Ένας άντρας είχε γονατίσει μπροστά στην κοπέλα του και της έκανε πρόταση γάμου. Βρίσκονταν στην κορυφή ενός βράχου στη Σαντορίνη με θέα το Αιγαίο.

«Βλέποντας το ηλιοβασίλεμα, απαθανάτισα και την πρόταση γάμου τους. Δεν τους πρόλαβα να τους δώσω τη φωτογραφία, οπότε Twitter κάνε το θαύμα σου» έγραψε ανεβάζοντας τη viral πλέον φωτογραφία.

Watching the sunset in Santorini last night and captured this but wasn’t able to get the picture to the couple, so twitter do your thing pic.twitter.com/1pbmGtUOW0

