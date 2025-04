Η Χαμάς δημοσίευσε βίντεο από 36χρονο όμηρο που κρατείται από το 2023: «Ο χρόνος τελειώνει», προειδοποιεί η τρομοκρατική οργάνωση

Ένα σπαρακτικό βίντεο ανέβασε το Μεγάλο Σάββατο (19.04.2025) η Χαμάς, που δείχνει τις εκκλήσεις του 36χρονου ομήρου Ελκάνα Μπομπότ για βοήθεια, μιλώντας στο τηλέφωνο.

Ο συγκεκριμένος όμηρος ο οποίος απήχθη από το Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και από τότε κρατείται στα «λαγούμια» της Χαμάς, φαίνεται πως είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση και η φωνή του «σπάει» από ένταση.

«Δεν καταλαβαίνετε; Θέλω να φύγω από εδώ. Δεν έχω φαγητό… Πνίγομαι. Θέλω να φύγω από εδώ. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με», λέει ο Ελκάνα αρκετά αναστατωμένος.

Hamas releases new video of an Israeli hostage. pic.twitter.com/s2hEMnVbFP