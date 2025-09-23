Κόσμος

Η Χαμάς εκτέλεσε έξω από νοσοκομείο 3 Παλαιστίνιους, κατηγορώντας τους για συνεργασία με το Ισραήλ – Δείτε βίντεο

Τα μέλη της Χαμάς άφησαν γράμματα πάνω στα πτώματα των Παλαιστίνιων με το μήνυμα «η προδοσία δεν θα μείνει ατιμώρητη» - Στην εκτέλεση συμμετείχαν και μέλη της Ισλαμική Τζιχάντ και των ταξιαρχιών των Μουτζαχεντίν
Χαμάς
Η στιγμή της εκτέλεσης των Παλαιστίνιων

Ένα σπάνιο και σοκαριστικό βίντεο, βγήκε τις τελευταίες ημέρες στη δημοσιότητα, δείχνοντας μέλη της Χαμάς να σκοτώνουν εν ψυχρώ 3 Παλαιστίνιους στη Γάζα. Ο λόγος της εκτέλεσης, ισχυρίζονται πως είναι η συνεργασία τους με τις δυνάμεις του Ισραήλ.

Στο βίντεο της εκτέλεσης, φαίνεται πλήθος κόσμου ανάμεσα στα συντρίμμια κτιρίων. Οι 3 Παλαιστίνιοι είναι πεσμένοι στα γόνατα με δεμένα τα μάτια τους ενώ αρκετά μέλη της Χαμάς κάθονται από πάνω τους κρατώντας όπλα και ουρλιάζοντας συνθήματα κατά των προδοτών και του Ισραήλ.

Το BBC Verify έχει επαληθεύσει ότι η τοποθεσία των εκτελέσεων είναι ένας δρόμος έξω από το νοσοκομείο Shifa στο κέντρο της πόλης, το οποίο είναι στο επίκεντρο της μεγάλης ισραηλινής χερσαίας επίθεσης.

«Είναι συνεργάτες του Ισραήλ και πρόδωσαν την πατρίδα τους, έδωσαν χέρι στην κατοχή να σκοτώσουν τον λαό τους», ούρλιαζαν πάνω από τα κεφάλια τους.

Οι 3 Παλαιστίνιοι εκτελέστηκαν με σφαίρες που δέχθηκαν στο σώμα τους.

Στη συνέχεια τα μέλη της Χαμάς άφησαν γράμματα πάνω στα πτώματα με το μήνυμα «η προδοσία δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Σύμφωνα με τη οργάνωση, στην εκτέλεση συμμετείχαν και μέλη της Ισλαμική Τζιχάντ και των ταξιαρχιών των Μουτζαχεντίν.

Αν τα χάσατε

Το συγκεκριμένο βίντεο πρόκειται για ένα σπάνιο ντοκουμέντο καθώς ελάχιστες εκτελέσεις στη Γάζα έχουν καταγραφεί παρά τις αναφορές για ανεξέλεγκτη χρήση βίας από τη Χαμάς κατά όσων αδιαφορούν.

Τον Μάιο, ομάδες υπό την ηγεσία της Χαμάς φέρονται να εκτέλεσαν 4 Παλαιστίνιους για λεηλασία φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας, αναφέρει το BBC.

Κόσμος
