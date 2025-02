Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τις σορούς της οικογένειας Μπίμπας που κρατούσε ομήρους – Ανάμεσά τους δύο μικρά παιδιά

Τις σορούς τεσσάρων ομήρων παρέδωσε σήμερα η Χαμάς στο Ισραήλ, μεταξύ των οποίων αυτές των δύο παιδιών της οικογένειας Μπίμπας και της μητέρας τους, που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου του 2023 από το Ισραήλ. Μαζί του απελευθερώθηκε η σορός του ηλικιωμένου ομήρου, Oded Lifschitz.

«Θα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για το κράτος του Ισραήλ, μια ημέρα συντριβής, μια ημέρα πένθους», δήλωσε την Τετάρτη (19.2.2025), το βράδυ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι σοροί των τεσσάρων ομήρων πρόκειται παραδόθηκαν από τη Χαμάς με αντάλλαγμα την απελευθέρωση, που αναμένεται το Σάββατο, Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας στη λωρίδα της Γάζας.

Οχήματα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού φαίνονται να απομακρύνονται αφού παρέλαβαν τις σορούς των ισραηλινών ομήρων.

Τέσσερα φέρετρα, καθένα από τα οποία έφερε τη φωτογραφία ενός ομήρου, είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως πάνω σε μια εξέδρα.

Η εν λόγω συμφωνία τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου, έπειτα από 15 μήνες ενός πολέμου που κηρύχθηκε στη λωρίδα της Γάζας μετά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι ενημερώθηκε για το θάνατο των δύο παιδιών της οικογένειας Μπίμπας και της μητέρας τους, καθώς και για το θάνατο ενός τέταρτου ομήρου, του Οντέντ Λίφσιτς, χωρίς να διευκρινίσει κάτω από ποιες συνθήκες έχασαν τη ζωή τους.

Η οικογένεια των δύο παιδιών, των Άριελ και Κφιρ Μπίμπας, που ήταν τεσσάρων ετών και οκτώμισι μηνών όταν είχαν απαχθεί, κάλεσε με χθεσινοβραδινή ανακοίνωσή της «να μην υπάρξουν επικήδειοι των συγγενών τους μέχρι να επιβεβαιωθεί η τελική αναγνώριση».

Η Χαμάς είχε ανακοινώσει το Νοέμβριο 2023 το θάνατο της Σίρι Μπίμπας και των παιδιών της σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα, αλλά το Ισραήλ ουδέποτε επιβεβαίωσε.

Ολόκληρη η οικογένεια είχε απαχθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο κιμπούτς Νιρ Οζ, στις παρυφές της λωρίδας της Γάζας.

Οι εικόνες, που είχαν τότε δημοσιοποιηθεί από τη Χαμάς, της μητέρας να σφίγγει πάνω της τα δύο μικρά αγόρια της μπροστά από το σπίτι τους είχαν κάνει το γύρο του κόσμου.

Ο πατέρας των δύο παιδιών, ο Γιάρντεν Μπίμπας, 35 ετών, απελευθερώθηκε την 1η Φεβρουαρίου από το παλαιστινιακό έδαφος.

Η ανακοίνωση της παράδοσης των σορών προκάλεσε αντιδράσεις θυμού και θλίψης στο Ισραήλ, καθώς και στο εξωτερικό.

Ο Κφιρ Μπίμπας ήταν ο νεώτερος από τους 251 ομήρους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σήμερα 70 άνθρωποι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, τουλάχιστον 35 από τους οποίους είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, για να παρευρεθούν στην επιστροφή των τεσσάρων σορών.

Όπως και στις προηγούμενες απελευθερώσεις ομήρων, οργανώθηκε μια προσεκτικά ενορχηστρωμένη τελετή, με μια εξέδρα επί της οποίας οι σοροί πρόκειται να παραδοθούν στη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού.

Η πράσινη σημαία της Χαμάς κυμάτιζε γύρω από το χώρο, ο οποίος περιβάλλεται από ένα φράκτη για να εμποδισθούν να μπουν σ’ αυτόν οι θεατές.

Ένοπλοι με στρατιωτικές στολές και μπαντάνες της Χαμάς βρέθηκαν σε όλη την περιοχή.

Η Χαμάς εμφάνισε τα τέσσερα μαύρα φέρετρα σε μια σκηνή, όπου πίσω φαινόταν η φωτογραφία της οικογένειας Μπίμπας και του τέταρτου ομήρου, ενώ ο Νετανιάχου εμφανιζόταν ως βρυκόλακας…

