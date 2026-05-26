ΗΑΕ: Ζημιές σε δεξαμενόπλοιο από έκρηξη ανοικτά του Ομάν

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO- United Kingdom Maritime Trade Operations) ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης (26.05.2026) ότι ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε μια έκρηξη που σημειώθηκε στην αριστερή πλευρά του πλοίου, κοντά στην ίσαλο γραμμή 60 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκάτ του Ομάν.

Η UKMTO αναφέρει στην ανακοίνωση της ότι το πλοίο και το πλήρωμα του είναι ασφαλή αν και το δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρρευσε στην θάλασσα.