Ιαπωνία: Απειλεί ο τυφώνας Τάπαχ – Καθηλώθηκαν τα αεροπλάνα! video

Συνοδευόμενος από ριπές ανέμου που φθάνουν έως τα 162 χλμ/ώρα, ο τυφώνας Τάπαχ αναμένεται να φθάσει στο Ναγκασάκι τα ξημερώματα της Δευτέρας (23.9.2019), σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.

Ο τυφώνας θα διασχίσει τα στενά της Κορέας, που χωρίζουν την Ιαπωνία από την κορεατική χερσόνησο, προτού κατευθυνθεί προς τη βόρεια Ιαπωνία τη Δευτέρα, οπότε αναμένεται να εξασθενίσει, αναφέρουν οι Ιάπωνες μετεωρολόγοι.

Ο τυφώνας προκάλεσε την ακύρωση περισσότερων από 400 πτήσεων εσωτερικού, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Meanwhile in Busan, I’ve managed to avoid being blown away by Typhoon Tapah. After a brief jaunt to find something to eat, we’re now back safe and indoors. pic.twitter.com/U2qUyrRLCk

— 3.1 / アン (@version3point1) September 22, 2019